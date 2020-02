Balliu: "A lo mejor no hemos tenido la actitud necesaria, solo con calidad no es suficiente"

Iván Balliu se produjo en el duelo de Los Pajaritos una microrrotura fibrilar de la que asegura encontrarse ya completamente recuperado para poder entrar en la convocatoria este fin de semana: "Para el sábado estoy al 100%, con muchas ganas porque desde fuera se sufre mucho, a veces te dan ganas de romper la tele en dos. Cuando te meten dos goles es difícil ganar, tenemos el ejemplo del Cádiz, que se hace fuerte defensivamente con la mitad de potencial que nosotros".

El carrilero diestro, con alma de capitán sin portar el brazalete, daba la cara por José María Gutiérrez tras una semana complicada para el técnico madrileño: "El míster es el capitán de este barco, si dice a derecha, vamos a derecha, igual a izquierda. Las derrotas ponen en duda cosas que a lo mejor venías haciendo bien, pero en los momentos malos se ve si el grupo es fuerte y resiste los golpes que llegan de fuera. Estamos dentro del objetivo y seguimos a lo nuestro para que lleguen las victorias. En el vestuario nos reímos con el tema de la fiesta y que no estuviéramos con el míster. Es un entrenador con ganas, que está empezando y le dedica muchas horas. Si los grandes fallan, por qué no vamos a fallar nosotros siendo jóvenes. El camino no es recto, hay curvas".

En el discurso del hispano-albanés no faltó la autocrítica sobre la parte de culpa de los jugadores en la mala racha de cuatro jornadas sin ganar: "A lo mejor no hemos tenido actitud como para llevarnos los 3 puntos porque solo con calidad, pese a tener más que otros equipos, no sirve para ganar en Segunda. Hay que luchar cada balón y a lo mejor es lo que nos ha faltado, que nos pensemos mejores de lo que somos. Estas derrotas sirven para saber lo que somos y dónde vamos. Jode estar terceros cuando incluso fuiste primero, pero queda mucha Liga y jugamos todos contra todos. Si lo hacemos bien, lo sacaremos. Jode, pero hay que tener tranquilidad, no hay que hacer un drama".

Por eso para el choque ante el Fuenlabrada prometen de antemano salir 'enchufados' al terreno de juego: "Vamos a salir a morder, a darle una señal a la afición para que vea que tenemos ganas y que el objetivo sigue ahí. Estamos a muerte con el míster. La semana pasada estaba un poco jodido porque salen mentiras de él [en relación a la fake news sobre su salida discotequera con parte del plantel] y ahí es un poco parte vuestra saber si las cosas son verdad. Queremos mejorar las primeras partes y ganar los 3 puntos".

En la ida el resultado fue de 2-2 en el Fernando Torres y los jugadores rojiblancos ya saben que reciben a un rival aguerrido: "Va a ser un partido poco vistoso, les gusta un ritmo bajo, con dos líneas de cuatro juntitas. Es un buen test para mover rápido el balón de un lado a otro e intentar atacar con velocidad, jugando a dos toques, lo que viene a ser el Almería del inicio. El Fuenlabrada tiene jugadores experimentados que dominan los tiempos de partido, pero saldremos a morder, con ganas de dar una señal de que no se va a escapar el partido. Prometo que actitud y ganas no van a faltar. No hay que pensar en el más allá. Ganando cada fin de semana llegas al objetivo grande: Fuenlabrada, Cádiz y Dépor. Es partido a partido".

No quiso acabar su comparecencia Balliu sin acordarse del papel fundamental que puede desempeñar la afición indálica en la recta final del curso liguero: "Hay que agradecerle a la afición que en los partidos de casa siga viniendo a animar. Si tiene que reprochar algo que lo haga cuando el árbitro pite el final. Tenemos muchas ganas de ganar, da igual que sea en casa o fuera, para recuperar la confianza. La afición, en momentos de debilidad, donde el físico no llega, notas que te anima y te da ese último esfuerzo. Hay que motivarlos, cuando entras con la caraja del mil se escucha el run-run. Tuve un entrenador que decía que nunca había visto a una afición ganar un partido, pero te ayuda que te canten, animen y creen ese ambiente, incluso presionando al árbitro. Esas cosas hacen la diferencia, les pido que estén con nosotros hasta el último minuto y disfruten".