Baptistao: "Tenemos hambre de gol"

Leo Baptistao se medirá el sábado (14:00 horas) a uno de los seis equipos en los que ha militado durante su etapa española. El Rayo Vallecano es el club que le permitió dar el salto al fútbol europeo con 19 años y ahora, con 30 primaveras recién cumplidos, espera aportar su grano de arena para ayudar en la salvación de la UD Almería.

De sus ocho campañas previas en la Liga, el curso 2017-2018, en las filas del Espanyol, fue el más productivo en el aspecto realizador, al anotar 8 dianas, el tope de su carrera deportiva. Como rojiblanco de momento lleva 133 minutos disputados repartidos en cuatro apariciones, siendo titular hasta la fecha solo en Valladolid.

¿Cómo está el vestuario tras las cuatro derrotas seguidas?

"El ambiente es ilusionante. Hemos hablado entre nosotros y no podemos bajar los brazos. No hemos marcado goles, pero tenemos hambre de gol. El grupo está unido con el cuerpo técnico y hemos hecho buenos entrenos. Será complicado, pero en casa hay motivación".

El Rayo atraviesa un buen momento...

Baptistao: "Tras el último partido hablamos entre nosotros y no tenemos duda de la idea de fútbol"

"Los últimos años del Rayo es de equipo intenso que juega bien al fútbol. No podemos entrar en su juego e intentaremos llevar el ritmo de partido, estamos preparados para el desafío".

¿Recuperado ya al 100% de sus problemas físicos?

"Me encuentro mucho mejor porque he tenido tiempo para adaptarme, he estado en dos ligas muy distintas a la española, pero me encuentro bien tras las molestias que tuve".

¿Espera una afición muy crítica por la situación del equipo?

"Los partidos que he visto en casa la afición nos ha apoyado muy bien, presionando en el buen sentido. Creo que nos apoyarán desde el minuto 0 al último, estamos con ellos y todos juntos sacaremos un buen partido. Hay que tener cabeza para controlar el partido".

¿Piensa que este Almería puede dar mucho más de sí?

"A pesar de algunos resultados, hemos hecho buenos partidos. Llegó mucha gente nueva y no nos conocíamos, necesitábamos tiempo para conocernos aunque no lo tengamos. En los entrenos se nota que vamos conociéndonos más y el míster hace un gran trabajo".

¿Celebraría un gol ante el Rayo?

"Al Rayo le tengo mucho cariño, me ha dado mucho, pero quiero ganar. Espero hacer un gran partido contra ellos. Le debo una celebración a mi mujer, que está embarazada y, si marco, lo celebraré".

¿Por qué esos cuatro partidos sin ver portería?

"Tenemos gente arriba muy buena que puede marcar goles tanto de cabeza, como de zurda o a balón parado. Estamos con esa ansiedad de marcar y por eso nos cuesta, hay que tener la cabeza fría".

¿Ha habido conjura en el vestuario para revertir la mala dinámica?

"Estamos todos unidos, cuerpo técnico y futbolistas damos el máximo. Tras el último partido hablamos entre nosotros y no tenemos duda de la idea de fútbol. Solo tenemos que ser un poco más solidarios entre nosotros".

¿Dónde puede estar la clave para doblegar a los vallecanos?

"Tenemos que salir más intensos que el Rayo, tanto en la primera como en la segunda parte, sobre todo en los primeros minutos".