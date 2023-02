Baptistao: "No tenemos 11 inicial, sino 22 jugadores que pueden ser titulares"

Leo Baptistao dio el salto al fútbol europeo a través del Rayo Vallecano y el futbolista rojiblanco está muy agradecido al conjunto de la franja, donde volverá el próximo lunes si las lesiones lo respetan: "Es el ex más especial que tengo. Pero vamos a ir a ganar y ojalá hagamos un gran partido en un campo muy complicado. Se lo debo todo al Rayo, me acogieron muy pequeño y me lo dieron todo para estar en España y poder debutar".

El atacante brasileño tiene muy claro la dificultad que entrañará arrancar el primer triunfo a domicilio en tierras madrileñas: "Trabajamos pensando en este partido porque va a ser un desafío ganar en Vallecas. Conozco bien el campo y aprietan muchísimo. Tendremos que ir al 100% de concentración para no cometer errores. Hay que estar completos en lo táctico. En Madrid por la noche hace frío y el campo se pone duro por las bandas. A ambos nos gusta tener el balón y puede que sea más posicional que de ida y vuelta. En Vallecas si marco pido perdón. A domicilio tenemos que mejorar, ya hicimos buenos partidos en campos difíciles. La línea es ir a competir a un campo complicado, Embarba y Akieme lo saben y lo hemos hablado con los chicos".

Alcanzado el ecuador de la competición, Baptistao hacía balance a nivel personal y colectivo: "Estoy rindiendo y siempre buscando más para ayudar al equipo con goles, asistencias, defendiendo y atacando. El equipo está notable, creciendo mucho partido a partido y yendo hacia arriba".

El gol en el Almería es coral, no está constreñido al '9' de turo, algo que el brasileño valora mucho: "Es bueno que muchos futbolistas marquen y demuestra que el grupo está muy unido. No tenemos un once inicial, sino 22 jugadores que pueden ser titulares. Da igual quién marque los goles".

A sus compañeros les pide no caer en la relajación durante el segundo tramo del campeonato: "Las segundas vueltas suelen costar mucho más, no creo que sea más fácil, sino más difícil. Se nota la fatiga de toda la temporada y hay que estar pendientes para no dejarnos caer".

A la espera del nacimiento de su primer hijo, Baptistao admite que esta segunda etapa en España está siendo muy feliz para él: "El bebé va a ser español, andaluz. Por mí encantado porque a mi mujer y a mí nos encanta España. Esta etapa es muy especial porque voy a tener un hijo y lo voy a disfrutar con todas las ganas. Siempre vivo el presente y estoy muy contento".

El Rayo viene de imponerse como visitante al Villarreal y en casa es muy solvente, lo que arroja una idea de la dificultad de la empresa: "Al Rayo en Vallecas hay que tenerle respeto, ganaron al Madrid y es su fortín. Por eso están arriba en la tabla, pero pensamos en cómo tenemos que hacer las cosas, con la misma idea de fútbol".

Al cierre del mercado cree que la plantilla es "muy competitiva y unida" y piensa que el mejor partido hasta la fecha fue el disputado en la última jornada ante el Espanyol: "En casa hemos hecho partidos muy completos, pero me quedo con el último ante el Espanyol, fue completísimo".