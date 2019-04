Berenguel y Ruiz ven estos play offs como los más ajustados de los últimos tiempos

“Totalmente de acuerdo en que va a ser el título más caro de los últimos tiempos; para mí, cualquiera de los equipos que estamos arriba puede ganar el título”. Para afrontar la lucha definitiva es mejor tener esto muy claro, sin exceso de confianza y sin complejo alguno, como lo tiene un Manolo Berenguel, que ha repasado lo hecho hasta ahora por última vez porque “ahora empieza competición nueva”, sin más: “A nosotros nos ha costado mucho ser segundos, y a los primeros igual ser primeros, seguro; hicimos una primera vuelta brillante, fuimos campeones de invierno, y en la segunda vuelta pasó lo que preveíamos que podía pasar, perder contra los grandes fuera de casa, porque tocaba así en el calendario, sin saber sacarlo adelante, pero el objetivo se ha cumplido, el de jugar play off”.

Claro está, el escenario es distinto pero lo andado antes sitúa al equipo armado con muchos argumentos en el presente: “Las cosas no salen por si solas, las cosas hay que provocarlas, e intentar que el carácter y el saber hacer salga; no creamos que por un momento de lucidez van a salir solas, hay que apretar y estoy convencido de que este equipo lo va a hacer, sin duda; llegan los momentos clave y va a tirar para adelante, y el cúmulo de buen trabajo que nos vamos sacando y que va saliendo a lo largo de las semanas estoy convencido de que tarde o temprano se va a reflejar en los partidos”. Eso sí, espera que sea desde el principio porque llega “sin duda el mejor Ibiza de su historia, en una línea ascendente espectacular, con jugadores muy crecidos como por ejemplo Héctor Salerno o César Martín, que están jugando muy bien, muy motivados, con una confianza plena en ellos mismos y en su equipo”.

Ese “mejor Ibiza de todos los tiempos”, idea en la que insiste “por todo lo que está demostrando, le ha ganado a todos los grandes fuera de casa”, ya es más conocido y se ha estudiado muy bien: “Nos vamos a encontrar con un rival que ya supimos lo que era en su casa; estamos trabajando para contrarrestar todas aquellas armas que tuvieron ellos para ganarnos, el trabajo es ese, pensando en contrarrestar todo lo que están haciendo bien y, sobre todo, sacar lo mejor de nosotros”. Para ello se está manejando la baja de Almansa, con un esguince: “El equipo llega bien porque confecciones un plantel de 12, 13 o 14 jugadores pensando en lo que pueda pasar; he tenido una ‘pelea’, en el buen sentido, con los cuatro cuatros que tengo, ahora son tres, cualquiera de ellos puede jugar, están al cien por cien, a su máximo nivel y rendimiento, con ganas de aportar al equipo lo que necesitamos para clasificarnos para la final”.

Por lo tanto, el mensaje es que “el equipo está en óptimas condiciones” y “llega de ganar 3-0 en un partido que no fue muy brillante, pero en el que sí tiró cuando tuvo que tirar, y jugadores que venían de una línea no muy buena de trabajo, jugaron espectacular”. En la parte mental, preparados para un largo esfuerzo: “Va a ser una pelea muy sana, muy luchada, el que llegue a la final le va a costar muchísimo clasificarse tanto para uno como para otro; ya se vio en el partido en su casa a lo que está dispuesto este Ibiza y vienen aquí a por nosotros, sin duda; el factor cancha será importante y vamos a intentar amarrar las dos victorias e irnos con una cierta tranquilidad a Ibiza”. Y es que la eliminatoria está “abierta y se prevé muy peleada y disputada”, y pese a que se quiera que sea por la vía rápida, “como también se piensa en Ibiza”, Unicaja “sabrá afrontar una serie larga si así es necesario”.

En ese sentido, Berenguel lo reduce todo al partido del viernes, y después al del sábado, y así sucesivamente: “Si vamos 2-0, nos podemos desinflar y volver con 2-2 a Almería, así que iremos partido a partido, punto a punto; desde el punto uno ya está contando la eliminatoria para la posible clasificación para la final; esto es vóley es para el que menos errores comete, y cada punto es importante porque te puede mermar y marcarte la dirección del partido”. Puntos hará la afición, a la que hay elogio del míster: “Llevan un trabajo espectacular familiares, amigos, allegados, aficionados… toda la gente que ha venido durante toda la temporada; se ha portado con nosotros espectacular y le pedimos un doble esfuerzo ahora; siempre he dicho que es muy difícil de explicar lo que siente el jugador cuando la grada entra en la euforia por una acción suya, y todo el valor que tiene; es un punto clave”.

En cuanto a Borja Ruiz, se apunta al borrón y cuenta nueva con el reojo final a lo pasado: “Ahora ya vemos que ha sido un año duro, porque ningún rival te lo ponía fácil, y ya viene lo bonito; todos los jugadores quieren jugar la lucha por el título y tenemos la suerte de poder jugarlo un año más ante un rival durísimo que viene jugando muy, muy bien, que le ha ganado a todos; nos vamos a encontrar el mejor Ibiza, y por jugar aquí no va a ser más fácil, porque vienen motivados justo por eso, por haberle ganado a todos saber que pueden hacerlo”. No lo tendrán nada fácil, eso sí: “Estamos trabajando para contrarrestar sus armas y con lo que nos ganaron allí y a ver lo que pasa, vamos a intentar ganar los dos partidos, y si no se puede rápido, a pelear, porque dos equipos que vienen jugando muy bien está claro que no se van a llegar a la victoria tan fácil”. Además, ambos se conocen muy bien, si bien eso no es algo determinante porque es una tónica general entre casi todos los equipos de la Superliga”.

En ese sentido, Borja ha sido claro: “Cuando sales a la pista, juegas, compites, y aunque te conozcas muy bien al rival, sabiendo que un atacante su mejor golpe es este, te lo hace bien y consigue punto aunque tú lo sepas de antemano; sí puedes saber un poco lo que va a hacer, pero al final sales a jugar y buscas tu mejor partido, y el que lo hace, gana; aquí no se va a ver nada especial, vamos los dos equipos parejos, la eliminatoria está igualada, estamos preparados y buscaremos el 2-0”. A su lado, una plantilla de mucha experiencia: “Es cierto que hay muchos jugadores con muchos play offs y títulos, que a la hora de puntos decisivos o de momentos complicados tiran de la experiencia o de los galones, y sí que es importante tenerlo durante un partido porque hay momentos malos y hay que saber contrarrestarlos”.

El central mira al título ya ganado como referente de nivel de juego ahorrador, pero no hay que olvidar el mostrado también en muchos momentos de la fase regular de la Superliga: “Sería lo mejor, alcanzar ese nivel de juego de la Copa, pero sí se ha hecho en la liga también; en la Copa hicimos muy buenos partidos en la semifinal y en la final, defendimos mucho, y cuando el equipo defiende mucho se dispara, ya que los atacantes rivales se desesperan; si alcanzamos ese nivel, y es posible porque lo hemos demostrado ya, creo que el equipo se va a disparar y a jugar mucho mejor, que se va a ir en números y se rendirá a tope en todas las facetas del juego”. Sin duda, a su juicio “el equipo está preparado y todos los jugadores quieren estar en la pista, pero no solo suma el que está en ella sino el que está fuera, y este equipo lo ha demostrado, todos han animado y han remado en la misma dirección, y por eso se ha conseguido la Copa del Rey; ahora, llegados a este momento, sé con certeza que va a pasar lo mismo y todos vamos a ayudar para clasificarnos para la final”.

De hecho, Borja Ruiz espera la mejor versión de todos: “Llegan en un momento muy bueno, entrenando muy bien lo que fallamos más para arreglarlo en los partidos y así no tener errores; el equipo llega muy bien físicamente excepto Almansa, por lo que todos están dispuestos, quieren jugar y demostrar lo grandes jugadores que son; eso es bueno, a demostrarlo”. En cuanto a la grada, también la mejor imagen: “Ojalá esté el pabellón lleno, si bien no podemos decirle nada a la afición, que ha estado cada partido, fuera mejor o peor a priori, le ha dado igual y se ha portado muy bien, con un ambiente buenísimo, por lo que sabemos que no va a defraudar en este play off y que otra vez el ambiente será así”. El cartagenero recuerdo que es “muy importante para el equipo ese apoyo” y hace el último llamamiento.