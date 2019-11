Berenguel cree que el partido de Los Pajaritos es clave

De lo que más se ha preocupado Manolo Berenguel durante la semana es de dejar muy claro que la clasificación de su adversario de esta jornada quinta es totalmente engañosa, si bien a nadie de su plantilla se le había pasado por la cabeza que fuese un partido sencillo: “Efectivamente, es un campo muy difícil, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque al final es un histórico de toda la vida, pero este año más, porque vienen de no tener buenos resultados en las últimas semanas y Soria es un equipo que puede jugar muy bien, que tiene un colocador muy habilidoso que puede jugar muy rápido, tiene atacantes de punta fuertes, con la incorporación de Colito, que si tiene el día te puede ganar un partido él solo…, así que es un choque muy complicado y el contexto que habrá no se corresponde con el puesto del rival en la clasificación, y se puede poner cuesta arriba”.

Pero hay otra cosa en la que coincide con sus hombres, un mensaje lanzado por el técnico nijareño desde el mismo arranque de la temporada que ya han hecho suyo los miembros de la plantilla: “Es cierto que si nosotros jugamos a nuestro nivel y con la actitud e intensidad que hemos sacado en las dos últimas jornadas, muy bien van a tener que jugar para ganarnos, si bien todo se puede dar, pero es lo que siempre transmito, lo que va a crecer este Unicaja Costa de Almería con actitud e intensidad, va a hacerlo a lo largo de las jornadas y si se sigue por el camino que ha emprendido va a dar mucho de qué hablar este equipo”. A Berenguel, en cuando a precedentes de las dos últimas jornadas, ambas victorias tienen el mismo valor: “En momentos de rotaciones, porque el rival y el partido permitía hacerlas, los jugadores no querían salir del campo y eso dice mucho de cómo está el equipo, misma motivación en Ibiza y en casa con Almoradí, cosa que resulta muy complicada de conseguir, y es una de las cosas con las que me quedo de este fin de semana”.

Todavía no ha decidido, y no lo hará hasta última hora, quién ocupará el puesto de líbero, a la espera de pruebas de última hora de Alejandro Fernández: “Es algo que no me preocupa, entre comillas, porque tanto uno como otro han estado a la altura; Mario hizo dos partidos espectaculares y el tercero se le caen los números un poco, pero porque Ibiza en su casa sacó muy bien y mantener esa recepción era difícil, y estuvo perfecto para el nivel de saque; luego sale Almansa y juego perfecto con un 80%, y no descartaría que pudiera ser un Fran Iribarne de líbero, pero vamos a ver si está de alta Álex”. Todo encaja en que psicológicamente el equipo ha avanzado mucho y se es una piña: “Es admirable como están afrontando estas adversidades que estamos teniendo, todas las bajas, y llevar el día a día con 9 jugadores se hace muy complicado, ya que al final el alma del vóley es un seis contra seis”.

Eso es justo lo que no se está teniendo desde hace tiempo, pero la plantilla está en un tono de compromiso extraordinario: “Lo que no te mata te hace más fuerte, eso es lo que parece que aplican, se están uniendo los unos con los otros, lo tienen muy claro, y lo mejor es que se han dado cuenta ellos solos de que son los jugadores los que tienen que sacar esto adelante, que nosotros los técnicos podemos plantear un planteamiento muy malo y el jugador lo hace bueno”. Eso quiere decir que hay una gran motivación: “Si el jugador está motivado, con ganas de competir y darlo todo, cualquier momento va a ser bueno para mejorar, y a mí la actitud que se está dando después de la Supercopa, que es agua pasada, pero la tengo presente, ha servido para mejorar un montón, porque se supo reaccionar, y puede seguir haciéndolo”.