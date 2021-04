Berenguel, todo a las sensaciones y la concentración

Al conjunto aragonés se le conoce como si ambos equipos entrenaran juntos a diario y se asumen las virtudes que atesora, sin sembrar ni la más remota duda de que su rendimiento va a ser el más alto este sábado. Dicho eso, es mejor mirar de este lado de la red, pero hacia el frente, a la par que se hace balance: “Que no quepa la menor duda de que Soria no perdió, sino que ganamos nosotros; el partido del sábado fue muy ajustado, tres bolas de partido para estar fuera de la eliminatoria, y sin embargo el equipo tiró y tiró hasta conseguir lo que quería; ya que nos ha costado tantísimo estar aquí, dar nuestro brazo a torcer ahora sería una locura, y es más, creo que el equipo ha salido muy reforzado del fin de semana, gracias al trabajo tan inmenso y tan maravilloso que hemos realizado; estamos en óptimas condiciones para afrontar esta semifinal”. Manolo Berenguel cree, y lo predica con total convencimiento.

De hecho, la frase es directa: “Tarde o temprano, algún día de estos, nos llevaremos nosotros el gato al agua, y espero que cuanto antes sea, mejor”. Tras demasiadas derrotas consecutivas frente a CV Teruel, para pasar a la final el factor cancha dice que hay que vencer, sí o sí, o sí y sí, en Los Planos, otra racha que está más cerca de romperse: “Por supuesto que nosotros queremos empezar con muy bien pie, en nuestro pabellón las sensaciones de este fin de semana han sido buenísimas, las vamos a estar cuidando mucho hasta el sábado, y cuando lleguemos a Los Planos, pues Dios dirá; es cierto que yo personalmente llevo muchos partidos allí en su casa que se atragantan, y espero que algún día ese atragantamiento que personalmente estoy teniendo con ese pabellón, me lo quite ojalá que el siguiente fin de semana”. Es el único camino para acceder a la lucha por un título que ve posible.

En ese sentido, medirse a los de Rivera en semis en lugar de en la final, “mo me cambia absolutamente nada”, textualmente: “Insisto, Unicaja Costa de Almería sale muy reforzado del fin de semana, se ha competido en todo momento, y si logramos que todas nuestras armas funcionen a la vez, podemos ganarle a cualquiera, y da igual una semifinal o una final; el equipo está motivado por cómo ha actuado y en muy buenas condiciones para afrontar esta semi”. Abunda al respecto con que “al principio de semana los que salieron tocados físicamente se han recuperado y nada más que las sensaciones que se tienen de cómo están los jugadores… hay buenas sensaciones para afrontar esto”. Susto COVID de por medio, eso, solo susto y una ligera modificación: “Al final se van a juntar seis sesiones seguidas, que es mucho, pero lo ajustaremos de la mejor manera posible; ya lo he hablado con los jugadores, ellos han mostrado también su inquietud, pero para eso estamos y se hace lo mejor posible para que el jugador llegue al fin de semana en óptimas condiciones”.

Más en esa línea motivacional, “tuve una sensación muy buena el sábado, y se lo recalqué el domingo, del ambiente que había en el vestuario antes de la charla, una hora antes del partido; me sorprendió la capacidad de concentración que estaba teniendo el equipo, desde ese momento se estaba concienciando de que desde ahí se estaba ganando el partido, un buen camino por el que ir a afrontar estos partidos; no hay más, todo suma”. La expresión literal del técnico ahorrador insiste más en el grupo, en el equipo, como tal: “Nosotros tenemos que ir a lo nuestro; hablaba con los jugadores que hemos tenido un partido en el que ha destacado en números uno sí y otro no, al día siguiente fue al contrario, así que nuestro objetivo es sumar todas nuestras armas, y de ese modo podemos ganar a cualquiera, estoy convencidísimo de ello; este equipo tiene muchísima capacidad, y tan solo es ensamblarlas y que funcionen todas este fin de semana y el siguiente”.

Teruel “es el mismo de siempre, sabe jugar los momentos clave, los que tienen que salir, han salido, y es cierto que perdió en Manacor contra un grandísimo Manacor, que ha estado a la altura de cuartos de final, pero hay que pensar en cómo perdió, ajustadísimo, que podría haber ganado cualquiera, y luego cómo afronta los dos de Los Planos”. Por tanto, “complicado, muy difícil, sabemos cómo es Teruel”, recuerda antes de hablar sobre el factor cancha: “En mi experiencia como jugador nos ha pasado de todo, incluso empezar los dos partidos en casa y perder los dos, e ir a casa del rival y ganar los dos, contra equipos que eran superiores, o inferiores, o sea, me ha pasado de todo, y que aquí puede pasar de todo; lo que queremos, me imagino que como Teruel o cualquier otro equipo, es hacerlo por la vía rápida; que no, pues de la mejor manera posible”. Se tendrá una vez más público, determinante: “Lo que nos permitan, como estamos atados de pies y manos con esta situación…”.

Agradecido Berenguel, “es cierto que los que vinieron, fueron muy ruidosos y nos acompañaron en todo momento y fue una pieza clave y fundamental, sobre todo el sábado, fue de los partidos que crean afición, y además está Canal Sur de por medio también, que motiva a nuestra afición, a nuestros jugadores, a nuestro club…, y lo que toca es aprovechar esta situación para irnos con algo positivo para Los Planos”. Confianza, esa es la clave, y sacando la lectura correcta de lo avanzado frente a Río Duero Soria: “Todo el mundo me ha dicho que qué sufrimiento, y sí, pero el partido del domingo es un partido que entra dentro de la normalidad, muy disputado, de más o menos buen vóley, y la lectura es de sets muy ajustados, y llegar a los finales de sets y saber jugarlos, una vea que se superó la presión del sábado”.