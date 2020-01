Berenguel: “La victoria en Saarema hace que creas en tu equipo"

Es un no parar constante, que se está sacando a la perfección hasta el momento por la piña en la que se han cerrado plantilla y cuerpo técnico. El cabeza visible de todos, Manolo Berenguel, de hecho, se deshace en elogios a su grupo humano y destaca una palabra sobre las demás: “El tener tantas bajas al final te ‘facilita’ el trabajo porque no tienes cambios, pero es cierto que para mí hoy lo que ha triunfado ha sido la palabra ‘equipo’, independientemente de los números que pueda tener cada uno; por ejemplo Hage ha jugado espectacular, Kukartsev ha jugado bastante bien, los centrales han estado a la altura, bastante bien, Mario, que empieza algo irregular en lo que no suele fallar, la recepción, sin embargo después da una calidad brutal al equipo, defiendo espectacular…”.

Aparte va el caso del colocador: “Pei por supuesto ha sido determinante, pienso que nos ha venido muy bien que juegue todo el partido, ya que ellos seguramente nos habían estudiado solo con Ignacio y es una de las claves por las que lo he sacado; Ignacio venía jugando las últimas jornadas a un nivel espectacular, me la he ‘jugado’ un poco, jugando con la incertidumbre que le podría provocar al rival al salir con Pei o la seguridad que me estaba dando Ignacio en estas jornadas; al final he decido lo primero y ha salido bien, pero insisto, la palabra que ha triunfado ha sido ‘equipo’, e Ignacio no ha participado del juego, pero ha estado tirando, arropando y aportando en todo momento, que es importante también”. En definitiva, misión cumplida: “Se venía a intentar sacar algo positivo en este campo y al final lo hemos conseguido”.

La lectura del choque para Berenguel es la de que “no nos hemos rendido en ningún momento, hemos apretado siempre, nos lo hemos estado creyendo durante todo el encuentro y a pesar de los pequeños bajoncitos que hemos tenido, el equipo ha reaccionado para lograr la victoria”, ha precisado. Ello, en un ambiente espectacular de voleibol: “En mí carrera sí que he vivido ambientes así, pero es verdad que hay que recalcar a este pabellón, a un público muy correcto, tampoco se le entiende -risas-, más que desanimar al equipo contrario, animan a su equipo, y chapó por la afición”. Entre las virtudes a extractar, esa de la presión ambiental, pero una sobre las demás: “Me quedo con la actitud del equipo, en todo momento creyendo en si mismo, todos han estado a la altura siempre y estoy muy contento por el rendimiento, tanto en lo que respecta a lo psicológico, como lo táctico, lo técnico…, y la verdad es que satisfecho con el trabajo de todos”.

Una cosa no quita la otra, y también hay materia sobre la que trabajar de todo lo que se ha visto: “El vóley al final no perdona, y de esos pequeños detalles de error se reflejan en el marcador; no debemos ser permisivos con ello porque ha habido momentos en los que nos han afectado muchísimo, psicológicamente el equipo se ha caído por errores tontos, pero por eso estoy insistiendo en que se lo han creído, porque al final el equipo reacciona y ha sabido subsanar esos detalles que a lo mejor solo entienden la gente de mucho vóley, a lo mejor el aficionado normal no le presta atención, pero para nosotros, los técnicos, y la gente entendida de vóley, sí que les prestamos mucha atención, pasan mucha factura, y es cierto que si no hubiesen aparecido durante el partido se podría haber cerrado un poco antes, y me atrevería a decir que nos habríamos podido ir a casa con un 1-3 o algo así”, finaliza Manolo Berenguel.