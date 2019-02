El Berja, a Casabermeja con la obligación de lograr la victoria

Después de la dolorosa derrota de la semana pasada ante el Céltic de Pulianas, al Berja CF no le queda otra que salir a por todas al Césped del Martín Vadillo para lograr una victoria que necesita prácticamente de forma obligatoria si quiere seguir metido de lleno en la pelea por un puesto de ascenso directo. Los virgitanos están en la tercera plaza, a tres puntos del segundo, por lo que un tropiezo ante el Casabermeja podría alejarles más aún de su objetivo. Los de Nogueira están concienciados de la importancia de llevarse el triunfo del feudo de un rival que no se lo va a poner nada fácil, pero los almerienses confían en poder sacarse la espinita de la semana pasada, no ceder más terreno a sus perseguidores y, lo que es más importante, no perder de vista a los dos primeros.

Adra, Oriente y Vera, por su parte, jugarán como locales este domingo. Los abderitanos reciben nada menos que al líder Porcuna, el conjunto de Cintas a un Begíjar que también aspira a la zona alta y los veratenses buscarán ante el Cúllar Vega un resultado positivo que les mantenga fuera del descenso directo.