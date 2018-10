La leyenda de PLATA

Su nombre siempre ha sido sinónimo de gol, pero también de constancia, compromiso e inagotabilidad. La Ambulancia, El Sirena, El Cañonero de Vera o Ninogol, son solo algunos de los muchos motes que ha tenido Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido futbolísticamente como Nino, que hace un par de semanas superó los 500 partidos oficiales en Segunda División, siendo el jugador con más duelos (503) en una categoría de plata en la que también es su máximo anotador histórico en activo con 180 goles.

"Superar los quinientos partidos me deja sensaciones buenas, bonitas, porque es complicado llegar a esa cifra. El fútbol es exigente y es para valorarlo positivamente, porque no es fácil", comenta para este diario el delantero veratense de 38 años de edad, que afirmaba también, en relación a marcarse como reto el llegar a los 600 duelos en Segunda que "uno trabaja para dar siempre el máximo con la camiseta de su equipo y seguir disfrutando de este deporte. El día a día es mi reto, hasta que la cabeza diga basta. A estas alturas no me marco metas".

El ariete de Vera milita actualmente en un Elche al que llegó por primera vez con 17 años de edad, considera que es su casa y allí comenzó a forjar su leyenda en la Liga de Fútbol Profesional, donde acumula más de 600 choques disputados y más de 200 dianas. "Estoy muy orgulloso, porque indica que he jugado mucho y yo nací para el fútbol. Estoy muy contento", admite Nino, que esta temporada está cumpliendo su segunda década como profesional y sigue estando a la altura del balompié profesional pese a que los años pasan. En este sentido, el almeriense afirma a Diario de Almería que "sigo siendo exigente, doy el máximo en todo momento".

Sus cifras deportivas lo dicen todo. Ya ha hecho historia en una categoría a la que ha regresado este curso después de ser protagonista en la promoción de ascenso que disputó con el conjunto ilicitano el pasado verano, un club con el que cumple su undécima temporada. "Llegué aquí cuando tenía 17 años. Desde el primer momento que pisé este campo (Martínez Valero) la gente me quería, estoy encantado, voy por la calle y me siento muy querido. Nadie te da nada, tienes que dar mucho para defender este escudo", aseguraba el de Vera la pasada semana durante una entrevista para el canal LaLiga123TV, donde hacía repaso a los 20 años de una carrera en la que ha vestido cuatro elásticas en LFP: Elche, Osasuna, Tenerife y Levante. Siempre ha sido más un futbolista de proyectos que de cambios y reconoce que "siempre he sido una persona que ha buscado la estabilidad, porque tengo mujer y dos hijos. Siempre he estado en el sitio que he querido, en el que me he sentido valorado y en el que yo sentía que lo que necesitaba mi familia lo teníamos en ese lugar y siempre he optado por estar los máximos años posibles".

Nino recuerda que "he metido muchísimos goles, en 2ª y en 1ª, he ascendido, he descendido... Lo he vivido prácticamente todo, pero al final con lo que más me quedo es con el respeto de la gente allá donde he estado. En Pamplona me hicieron un homenaje espectacular, voy a Tenerife y me reciben genial, en Elche, mi casa... Al final lo que te ganas en el mundo del fútbol o una carrera es el respeto y eso está por encima de todo". El veratense se lo ha ganado a pulso tras dos décadas (y lo que le queda) dejando huella por numerosos campos de España y poniendo el listón muy alto en una categoría de plata en la que es una leyenda viva.