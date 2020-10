Buñuel: "Estoy feliz por debutar y satisfecho con mi actuación"

Tuvo que esperar al séptimo partido de los rojiblancos en el presente curso, pero Aitor Buñuel estrenaba titularidad en Castalia dándole descanso a Iván Balliu y demostrando que hay recambio para el carrilero diestro catalán. El navarro compartió la banda con José Corpas y asegura estar satisfecho con su actuación, aunque espera ir a más con el paso de las jornadas para contribuir al objetivo del ascenso. A sus 22 años conoce la cara dulce y amarga del fútbol al figurar en su hoja de servicios sendos ascensos con Osasuna (a Primera) y Racing de Santander (a Segunda), equipos con los que también perdía la categoría.

Debut y victoria, ¿noche redonda?

Estoy muy contento por debutar, tenía muchas ganas de participar y demostrar lo que puedo ofrecer al equipo para conseguir los objetivos y qué mejor manera que una victoria fuera de casa en un partido muy competido, estoy muy feliz.

¿Cómo se encontró sobre el terreno de juego?

Llevaba un tiempo parado, desde que terminó la temporada y llegué tarde a finales de agosto. Las sensaciones fueron bastante buenas, con más minutos iré a más, pero estoy satisfecho con mi actuación y espero que sea el primero de muchos con esta camiseta.

Se le vio muy concentrado en cada acción...

Es mi seña de identidad, me considero un jugador muy competitivo, que siempre está concentrado, soy agresivo e intenso. Eso me ha definido como futbolista desde pequeño y me ha llevado hasta aquí. Espero poner esas cualidades al servicio del equipo para conseguir muchas victorias y pelear por el ascenso.

Y encima le tocó bailar con la más 'fea', en su caso con Marc Mateu.

Es un buen jugador, aunque en esta categoría no hay rival fácil. Al jugar con un sistema de cinco la incorporación de los carrileros genera situaciones de dos para uno que hay que saber defender y temporizar para tapar las internadas ofensivas del rival, pero ajustamos bien al equipo en general y por eso logramos la victoria.

La plantilla es muy amplia pero José Gomes parece dispuesto a dar oportunidades.

Somos una plantilla muy larga y es un año atípico por el tema del COVID-19, pueden darse muchas situaciones a lo largo de la temporada y tenía muchas ganas de participar. Cuanto más metidos mejor será para el grupo, la competencia interna es muy alta y eso nos hará crecer. Lo importante es que no pare esta dinámica positiva.

¿Sabe mejor el triunfo si es sufrido?

Es muy importante que en partidos que se ponen difíciles podamos decantar la balanza de nuestro lado. Tuvimos el carácter necesario para aguantar el resultado cuando el rival apretaba. A todos nos gusta ganar holgado y con tranquilidad, pero en Segunda hay que saber sufrir para ganar y el equipo demostró estar preparado.

Con el 1-2 hubo momentos de nervios y dudas...

El rival apretó mucho tras el 1-2 y ahí nos faltó la tranquilidad de dar tres o cuatro pases al recuperar y mantener el balón para cansar al rival. Eso lo mejoraremos de cara a otros partidos, me quedo con la solidez defensiva para mantener el resultado pese a la cantidad de centros y jugadas en el área que tuvimos que defender.

El Castellón reclamaba falta previa suya en la acción previa al 0-1.

César Díaz fue compañero mío y tiene la posición ganada, pero le meto la pierna y consigo rebañarle. El árbitro dijo que vio contacto, pero no suficiente como para pitar falta. Fue una alegría que esa jugada acabara en gol. No sé hasta qué punto sería justo que el VAR te anulara el gol tras dar cinco o seis pases por una falta en campo propio.

Ha hecho buenas migas con Corpas, ¿qué tal compartir la banda derecha con el jiennense?

Me alegro mucho por él, hemos conectado muy bien desde el primer momento. Compartimos la banda y hay que aprovechar los buenos momentos de los jugadores, ahora de Corpas, pero todos tenemos que aportar lo nuestro para lograr el objetivo.

¿Con qué expectativas firmó este verano por el Almería?

Es un paso adelante en mi carrera deportiva por el proyecto ambicioso con los objetivos claros. Estoy feliz, creo que me va a servir para seguir mejorando porque en el mundo del fútbol hay que hacerlo constantemente. Puede ser un año muy bonito y esperemos dar el salto a Primera División.

¿Es más dura la presión por ascender o por no descender?

A mí me ha tocado vivir situaciones de todo tipo pese a mi juventud, en Osasuna viví un ascenso, un descenso y una salvación agónica. En el Racing también un ascenso y un descenso, pero es más bonito luchar por ascender. La presión siempre está ahí porque nadie se acuerda de lo que has dicho el día anterior si no ganas día a día. La temporada pasada del Almería fue muy buena pero tenemos que volver a demostrar que somos candidatos.

¿Cómo se presenta el siguiente duelo ante el Girona?

Es un gran rival, a priori llamado a estar arriba. Esas victorias te dan un plus anímico que hay que aprovechar, sería la continuidad a una buena racha y es un partido importante.