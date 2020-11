El Club Deportivo El Ejido prepara a conciencia el complicado duelo que tendrá que afrontar como local este domingo ante el Recreativo Granada (18:00), rival del que ha hablado este viernes el técnico Tito García Sanjuán. "No es el típico filial de gente muy joven, que propone un fútbol abierto. Es un equipo que puede tener la posesión de la pelota, porque tienen mucha calidad sus jugadores, pero sobre todo compite muy bien. El míster ha encontrado la tecla, al incorporar a cinco o seis jugadores con experiencia, que superan los 23 años, no muy normal en los filiales, pero este año es importante para ellos porque quieren estar en esa nueva liga la temporada que viene. Es un equipo competitivo que por momentos nos someterá con el balón, no tanto como el Betis, pero está con los cinco sentidos puestos en este partido", afirma el entrenador celeste.

Para este duelo, el zaragozano tendrá tres bajas seguras, ya que "Etxaniz y Sergio Pérez se perderán el partido por lesión y aún les quedan varias semanas de recuperación, y Bryan no podrá estar al tener cláusula al venir cedido de allí. El resto está con molestias típicas, pero hay que esperar a mañana para ver quién está al cien por cien". García Sanjuán valoraba el parón del fin de semana pasado comentando que "ha sido bueno para que la gente vea a sus familias, en estos tiempos que corren es algo que viene bien, pero genera también muchas dudas porque hemos estado una semana sin competir y teníamos una dinámica muy buena. Vamos a tratar de seguir así, de ser competitivos y que nos generen pocas ocasiones".

En nuestro campo tenemos que hacernos fuertes y vamos a luchar por seguir sumando de tres en tres en casa, pero no hay que olvidar que todos los partidos están siendo muy igualados. Que siga la gente marchándose a casa satisfecha con lo que ve de este CD El Ejido"

Debido a las nuevas restricciones, solamente un máximo de 400 espectadores podrán estar en la grada de Santo Domingo frente al cuadro nazarí, recalcando el técnico del conjunto ejidense que "en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes y vamos a luchar por seguir sumando de tres en tres en casa, pero no hay que olvidar que todos los partidos están siendo muy igualados. Que siga la gente marchándose a casa satisfecha con lo que ve de este CD El Ejido. No conozco ningún equipo de la categoría que sepas de antemano que vas a tener un 51% de posibilidades de ganarle. Cualquiera vamos a poner las cosas complicadas a cualquiera, el Recreativo Granada es un pedazo de equipo".

Recordando que el CD El Ejido es uno de los tres equipos más goleadores por el momento de toda la categoría de bronce, el maño explicaba que "hemos tenido mucha efectividad, al final lo que buscas es generar. Estamos teniendo el acierto de cara a portería y tenemos que seguir generando esas ocasiones, porque con la calidad que tenemos arriba y en el centro del campo tendremos más opciones de hacer gol".

Para finalizar, Tito García Sanjuán opinaba sobre lo que deparó a su equipo el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey, asegurando que "es un premio que nos encontramos gracias al anterior cuerpo técnico. Es muy bonito jugar en Riazor, pero nosotros estamos centrados ahora en lo que tenemos que centrarnos, que es la liga. Tenemos un mes por delante y no sabemos qué podrá pasar, sobre todo con todo esto del coronavirus. A mí me parece un marrón de eliminatoria, porque el viaje es muy largo, pero lo positivo es que competir en un estadio así y ante un equipo como el Deportivo de La Coruña es un lujo y que después de ese partido descansamos hasta el 10 de enero, por lo que no tienes una semana típica de volver a jugar el domingo siguiente".

