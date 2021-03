Hacer sus deberes, que es ganar, y cruzar los dedos para que ni Real Murcia ni Recreativo Granada lo hagan. Esto es lo que tendrá que hacer este domingo un Club Deportivo El Ejido que se juega en casa saber si llega a la última jornada de la Primera Fase de la competición con opciones de poder cerrarla con la salvación asegurada o si, por contra, lo hará ya con el billete sellado hacia la Fase de Permanencia, una situación que los celestes quieren evitar a toda costa, pese a que su ubicación clasificatoria actual hace que tengan muy difícil poder cumplir dicha meta.

Alcoy tendrá las bajas de Moreno y Arranz y son duda Portuga, Jonxa y Palomeque

La mayor complicación que tienen los del Poniente es que no dependen de sí mismos, ya que deberían estar atentos a lo que hagan también este fin de semana murcianistas y los canteranos del equipo nazarí, aunque para que la suerte pueda aparecer hay algo clave que debe darse primero: ganar al Córdoba. Es en lo único que deben pensar los de Fran Alcoy, que llegan a la cita ante los verdiblancos en un campo de Santo Domingo al que volverán 400 espectadores, cinco puntos más abajo de la zona de salvación a alta de dos jornadas.

Los cordobesistas se juegan su estancia en zona de ‘play off’ de ascenso a Segunda

Sin duda, es un reto más que complicado para los ejidenses, que para colmo llegarán al encuentro ante los cordobesistas, rival que se está jugando su presencia en el play off de ascenso a Segunda, con numerosas bajas. Los dos que son seguras son las de Cristian Moreno, que vio la roja ante el Linares la semana pasada, y Toni Arranz, que en principio seguirá en cuarentena al dar positivo por COVID-19. Jonxa, Portuga y Palomeque están entre algodones por diferentes dolencias y Alcoy tendrá que volver a plantear un once de circunstancias, sobre todo en la línea defensiva, donde llegó a poner a Olavide como lateral zurdo en Linarejos. La buena noticia es que los más fieles volverán a la grada del templo de un conjunto celeste que necesita más que nunca el calor de su afición para vencer y no perder la esperanza.

Alineaciones Probables

CD El Ejido: Wilfred, Cova, Olavide, Checa, Zubiri, Sana, V. Pérez, Sergio Pérez, Dovale, Boris y Etxaniz.

Córdoba: Edu Frías, Djetei, Jesús Álvaro, Farrando, Alberto del Moral, Willy, Ródenas, Bernardo Cruz, Nahuel, Mario Ortiz y Moussa.

Árbitro: Héctor Rodríguez Carpallo.

Estadio: Santo Domingo (17:00).