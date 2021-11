Alcoy: "No olvidemos que el CD El Ejido sigue en descenso"

Pese a que el Club Deportivo El Ejido se reencontró con la victoria, la primera en casa, tras siete jornadas de sequía, su entrenador fue sincero en la rueda de prensa posterior al partido que los celestes ganaron al Melilla por 3-1 y dijo que “ya necesitábamos una victoria, te estabas metiendo en una clasificación muy complicada y si no ganabas hubieras salido muy dañado. Es oro para nosotros y ha venido cuando no has hecho un partido para ello. Hicimos diez minutos muy buenos y el resto fue el Melilla superior, hasta la jugada del penalti y la expulsión que es la que te ha dado el partido”.

Fran Alcoy afirma que “el fútbol es grande por eso, porque es imprevisible” y reconoce que “el equipo tenía mucho miedo a ganar hoy y cuando llevas tanto tiempo sin hacerlo y sabes que te la juegas, las cabezas de los jugadores no funcionan. Felicito al equipo, que esta victoria nos valga para tomar aire y crecer, pero no nos olvidemos que estamos en descenso. Hemos ganado un partido importante pero contra un rival que se ha quedado en inferioridad y no hemos hecho buen partido”.

Sobre el partido detalla que “cuando ellos se quedan con nueve ya estaba ganado, se gana con el gol de Gurdiel. Dejaron de apretar. La jugada clave es la del penalti y la expulsión. La puesta en escena del equipo es buena pero cuando te ves con un botín con 1-0 empieza la cabeza a pensar y pensar. El Melilla era el segundo clasificado, venía de cuatro victorias seguidas y nos generó problemas”. De nuevo, Alcoy recalcó el mal estado del terreno de juego diciendo que “es impracticable. Es imposible. Eso genera miedo en el jugador, no tienes ninguna seguridad en lo que haces con el balón”.

Para finalizar, destaca que “son cuatro puntos de seis, pero hay que trabajar duro esta semana, corregir cosas y saber que vamos al domingo a casa de un equipo hecho para todo y vamos a tenerlo difícil”. Toca visita a El Rubial de Águilas.