El CDBR Muebles Mesa El Ejido consigue un pódium en el Campeonato de España de Snow Running

La tarde-noche del pasado sábado, 6 de febrero, se celebró la X Snow Running Sierra Nevada, la cual se incluía dentro del campeonato de España y de Andalucía de Snow Running. Hasta Granada se desplazaron tres corredores del club amarillo para disputar los 12,5 km y un desnivel +920 m en categoría absoluta y 8,2 km y +663 m en categoría cadete.

Sería en esta categoría en la que el CDBR Muebles Mesa El Ejido consiguiera subir al cajón en tercera posición gracias a Kiko López, quien completó la prueba en 1h05’15’’. El joven corredor se está convirtiendo en una firme apuesta en el panorama nacional en todo tipo de pruebas, destacando especialmente en carreras por montaña. De hecho, es el actual campeón de su categoría en la Copa Almeriense de CXM y ha sido convocado en reiteradas ocasiones por la federación de montañismo.

En cuanto a la representación en categoría absoluta, José Francisco Acién finalizó la prueba en 1h16’19’’ consiguiendo un puesto 23º de su categoría (69º general) mientras que Paco López entró en meta con un tiempo de 1h36’13’’ siendo el 46º de su categoría (146º de la general).

Entre las particularidades de esta prueba destaca el correr sobre la nieve con las últimas horas del día por lo que se precisa hacerlo con frontal para iluminar el recorrido. Por suerte, la jornada no fue tan gélida como se auguraba, aún así no dejan de ser unas condiciones muy frías para la práctica de este deporte. Una prueba más que consolidada en el calendario, tras diez ediciones celebrándose, y que no quisieron perderse casi 450 corredores a nivel nacional.

Pese a las limitaciones establecidas a raíz de la actual crisis sanitaria originada por la COVID-19, los corredores del CDBR Muebles Mesa El Ejido siguen entrenando para participar en aquellas competiciones permitidas por las distintas autoridades competentes.