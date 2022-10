Cabello: "No hemos conseguido nada"

El Poli Ejido visitará el sábado, a las 20:00 horas, Chapín para medirse a un Xerez Deportivo que está en descenso a pesar de encadenar seis jornadas sin perder (un triunfo y cinco empates). El cuadro gaditano llega al encuentro con cambio de entrenador, tras haber sido despedido José Pérez Herrera, sentándose en el banquillo un Francis Pérez sin experiencia. De ello ha hablado esta mañana David Cabello en la previa del encuentro: "Francis es un gran conocedor de la plantilla. Es un hombre de la casa y conoce perfectamente lo que tiene entre manos. No habrá grandes modificaciones".

El entrenador del Poli El Ejido avisa del potencial del próximo adversario a pesar de que se encuentre en los puestos rojos: "Nos vamos a enfrentar a un rival que esta semana ha cambiado de entrenador y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Lo que está claro es que es un equipo fuerte y que está hecho para estar en los puestos altos de la tabla. Su comienzo no es tan malo como parece, empató en casa del líder. Nos va a poner las cosas difíciles. Va a costar los puntos de Jerez".

Cabello también ha querido relajar el estado de euforia tras vencer al Sevilla Atlético, colista. "No hemos conseguido nada. Evidentemente son tres puntos importantes para el equipo y que tome confianza para seguir creciendo. Tenemos que seguir en la línea de trabajo y con esa mejora tanto a nivel individual como grupal".

El preparador celeste, que recibió críticas en el último desplazamiento de su equipo por temporizar en los últimos minutos, también asegura que su equipo va siempre a ganar: "A Huelva fuimos a ganar los tres puntos, como en Utrera y Antequera. Nunca vamos a renunciar los tres puntos sea el campo que sea. Queremos generar ocasiones de gol y aprovecharlas. La categoría nos ha penalizado muchos puntos, pero tenemos tiempo por delante para cambiar la dinámica y los resultados que no se nos ha dado. Cabello tendrá la baja del lesionado Neto, con molestias en su rodilla derecha, mientras que Francis Pérez no podrá contar con el brasileño Edu Salle, a quien el Comité no le ha quitado la segunda amarilla que vio en El Maulí.