Cabello: "Tenemos que ser muchísimo más competitivos"

David Cabello ha tirado los tópicos a la basura en la previa del encuentro del próximo domingo (17:00 horas), cuando su equipo reciba al segundo clasificado y revelación del campeonato, un Mar Menos que suma doce de quince puntos posibles. El técnico del Poli El Ejido pretende que su equipo dé un paso hacia adelante y cambie la imagen ofrecida hasta ahora: "La clasificación ahora mismo es lo de menos. El problema es lo del terreno de juego, donde no se ve lo que trabajamos. Cometemos muchísimos errores, tenemos que subsanarlos urgentemente; si no, vamos a sufrir. Tenemos que cortarlos radicalmente".

El técnico celeste realiza autocrítica de manera pública: "Tenemos que ser muchísimo más competitivos. No es suficiente para conseguir la victoria. El nivel competitivo que tenemos que ofrecer debe ser más alto". Con apenas cuatro puntos en cinco jornadas, Cabello no está contento con los resultados, pero tampoco con la imagen: "Necesitamos puntos y hasta el momento no los hemos conseguido. No podemos estar contentos. Yo no lo estoy y me imagino que los chavales tampoco. Nos tenemos que exigir muchísimo, muchísimo, muchísimo más. El equipo debe exigirse muchísimo más, el primero yo. Hay que darle la vuelta a esta situación, que no es dramática, pero no es la que queremos".

El Poli El Ejido tiene una nueva oportunidad esta semana de lograr el primer triunfo en Santo Domingo, donde cayó ante el filial del Cádiz (2-0), empatando ante e el del Granada (1-1): "Necesitamos ofrecerle a la afición muchísimo más. Necesita una victoria porque están padeciendo y sufriendo en las últimas semanas que no le hemos ofrecido la imagen que queremos y, sobre todo, los resultados deseados de un equipo como el nuestro".

Además, el preparador celeste avisa del potencial del cuadro murciano, que ayer cayó en Alzira (2-1) en los octavos de la Copa Federación: "Su comienzo ha sido formidable. Hay que respetar al rival. Enfrente vamos a tener a un equipo bien trabajado y con muchísimas individualidades, que de la nada te pueden sacar una acción individual. Estamos incidiendo desde el inicio de la semana en lo que nos vamos a encontrar". Por último, reconoce que el estado del terreno de juego está mejorando: "El césped cada vez está en mejores condiciones. Lo están mimando, el aspecto es muchísimo mejor y en las próximas semanas irá a más. No hay excusas".