Cabello y únicamente el sábado

A un punto de la promoción de descenso, a tres de la permanencia y a nueve de la promoción de ascenso, hay quienes aún consideran que la plantilla del Poli El Ejido tiene el suficiente potencial para ir escalando posiciones y aspirar a las eliminatorias que dan acceso a Primera RFEF, sobre todo tras golear (5-0) al Uretra. El conjunto almeriense visitará el sábado (16:00 horas), al filial del Granada, que, con 29 puntos de los últimos 33, ha pasado de ser el farolillo rojo a merodear por la zona alta.

Cuestionado sobre si el equipo nazarí es el espejo para ese cambio de dinámica, David Cabello se mostraba contundente ayer en la rueda de prensa previa al encuentro: "No, para nada. Son dos plantillas totalmente diferentes. Sólo estamos centrados en sacar los tres puntos que tenemos este fin de semana. El resto sería engañarnos a nosotros mismos. Estamos en una situación complicada desde el inicio de temporada. Pensar más allá... No. No voy a caer en ese error. He podido caer en semanas o meses anteriores en el error de que el equipo estaba para otros objetivos. Ahora hay que pensar sólo en el sábado. Es una zona muy, muy complicada, en la que hay que salir cuanto antes".

El preparador ejidense se reafirmaba en que sólo piensa en el sábado a pesar de que aún restan catorce jornadas: "Hay tiempo para ganar el próximo sábado. Es el único objetivo que tenemos. Hay que sacar esos tres puntos de Granada, haciendo bueno el triunfo de la pasada semana. Los triunfos te dan tranquilidad para trabajar durante la semana". Cabello, que sólo tendrá la baja de Mario Mendes, destacaba los guarismos del Recreativo Granada: "En las últimas nueve jornadas no hay nadie en los cinco grupos de la categoría que mejore sus números".

Cabello asegura que su equipo no saldrá a especular, sino en busca de enlazar la segunda victoria consecutiva: "Nuestra mentalidad es salir a ganar. Yo no regalo absolutamente ni un minuto. El único objetivo de mis equipos es sacar tres puntos cada fin de semana sabiendo el rival que tenemos enfrente, que está haciendo las cosas muy, muy bien".

El Poli El Ejido afronta el choque después de endosarle cinco dianas al Utrera, encuentro que podría suponer un devenir en la dinámica celeste: "Esperemos que la goleada haya supuesto un punto de inflexión, que esa falta de pegada que hemos tenido en muchas semanas nos haga ver las cosas de otra manera. La autoestima puede subir y todo lo que iba fuera ahora puede ir dentro por la confianza".

Hasta tierras granadinas se desplazará en torno a un centenar de aficionados celestes: "Sólo tengo palabras de agradecimiento para la afición. Viene a pasar frío y malas tardes, no hemos podido darles grandes alegrías. Sólo podemos estar agradecidos. Es un momento delicado y están al lado nuestra. Entre todos vamos a sacar esto adelante, no sólo la plantilla”.