Carolina Marín se pierde el Spain Masters por enfermedad

La española Carolina Marín, triple campeona mundial y oro en los Juegos de Río 2016, causa baja por enfermedad para el torneo del circuito mundial de badminton de Barcelona, que se disputará en el Palau d'esports de la Vall d'Hebron, del 28 de agosto al 2 de septiembre.

"Estoy triste por tener que daros una mala noticia: esta semana no podré competir en el Spain Masters de Barcelona por enfermedad", anunció en sus cuentas oficiales de las redes sociales.

"Me hacía mucha ilusión volver a competir en casa, pero el proceso de anginas y fiebre que he sufrido me ha dejado muy débil físicamente. Pronto estaré de nuevo en las pistas!", apuntó la jugadora onubense.

Carolina Marín partía como la gran estrella de este torneo, que en esta ocasión tiene una categoría súper 300.