Histórico ascenso del Pulpileño a 2ª RFEF.

El Atlético Pulpileño logró este domingo, tras vencer en Cartagonova al FC Cartagena B, hacer realidad un sueño que llevaba persiguiendo desde hace un lustro: el ascenso a Segunda B, competición que desde la temporada 2021-2022 se llamará Segunda División RFEF. Ya no será conocida como la de bronce, al convertirse en la cuarta categoría del balompié nacional español, pero el mérito de haberla alcanzado sigue siendo el mismo para un conjunto del Levante que pone el broche de oro a una temporada histórica, en la que además debutó en Copa del Rey, y es el orgullo de una localidad de Pulpí que cada vez gana más fuerza en el mapa futbolístico de España.

Hubo aficionados pulpileños celebrando en Cartagonova y también en San Miguel, donde se puso una pantalla gigante para presenciar el encuentro

Cuatro temporadas consecutivas, desde la llegada de Sebas López al banquillo, llevaba luchando el cuadro almeriense por subir un escalón más sobre Tercera División, máxima categoría en la que ha jugado en su historia hasta el momento el Pulpileño. En la 2017-2018 fue eliminado en la primera eliminatoria del play off por el Racing Villalbés, en la 2018-2019 se quedó a solamente un punto de entrar en la promoción por ascender y la pasada campaña rozó la gloria, pero cayó en la final del play off exprés del extraño curso de la COVID-19 frente al Lorca Deportiva. En este presente curso había que intentarlo otra vez y el nuevo formato liguero le brindaba la oportunidad de hacerlo por una vía rápida, quedar entre los dos primeros de la Segunda Fase para ser equipo de 2ª División RFEF sin disputar eliminatorias.

Emoción hasta el último minuto con gol de Cristo en el 89'

A pesar de que solamente le hacía falta un punto para asegurarse la segunda plaza en el Grupo XIII C, el cuadro de López no escatimó en el imponente feudo cartagenero, donde no empezó a tener el control del esférico pero creó peligro a los locales en peligrosos contragolpes. En el 20’, doble ocasión rojinegra, la primera de Diego López y la segunda de Mario. El filial albinegro lo intentó, apretó en los últimos minutos del primer tiempo pero la contienda se iría al descanso con un 0-0 a inicial que daba el ascenso, por el momento, al Atlético Pulpileño. A los locales solamente les valía la victoria. Y a por ella salieron en una segunda en la que se les anuló un gol de Teddy por fuera de juego en el 64’.

Un aviso serio para los de López, que desde que volvieron al terreno de juego tras el paso por vestuarios habían protagonizado un disparo que se marchó encima de la meta cartagenera. Fue de Cristo. El crono pasaba y el marcador seguía intacto, algo que empezaba a ser peligroso para los foráneos ante un oponente que podía crecerse por el factor cancha y dejarles sin margen de reacción, pero cuando faltaba un minuto para el final Cristo confirmaba el ascenso con el 0-1.