Loli Castellano y Claudia Melero, convocadas por la Selección Andaluza

Los buenos resultados que insistente y consecutivamente van consiguiendo en sus diferentes competiciones las ‘Tortugas’, sección femenina senior de Unión Rugby Almería, han tenido la respuesta lógica trasladados al contexto superior. La Federación Andaluza ha citado a dos de sus jugadoras, a Loli Castellano y a Claudia Melero, a la primera concentración de la Selección Andaluza Femenina 7’s de este año. Ambas mujeres de club, carismáticas, de gran calidad técnica y fuerte carácter sobre el verde, representan como nadie los valores rugbiers a los que apela en su día a día Unión Rugby Almería.

La entidad unionista rompe otro techo más, ya que tras la convocatoria hace un tiempo de su actual directiva Cristina Romero a la selección XV, es la primera vez que se cita a alguien de URA en ‘seven’, y además ha sido de dos a la vez. Y sí, los buenos resultados han sido el ‘escaparate’, pero no llegan de la nada, no se producen por casualidad, sino que son fruto del esfuerzo y de una línea a la que se ha sido fiel. “Esta convocatoria de Claudia y Loli es el resultado del trabajo que se está llevando a cabo en las últimas temporadas”. Así lo ha dicho la propia Romero, orgullosa y feliz de esta llamada.

De hecho, se ha conseguido así uno de los grandes objetivos: “Para mí, uno de los propósitos a medio plazo del equipo femenino de URA era colocar a una de nuestras jugadoras dentro de las filas de la Selección Andaluza Femenina de 7s, y claro está que sin la entrega y el esfuerzo de estas jugadoras no hubiera sido posible acortar estos plazos y alcanzar una meta más que merecida”. Con la potestad de hablar en nombre del club, ha hecho referencia a que “URA está muy orgulloso de que como entidad empiece a tener visibilidad, que el rugby en Almería ya no solo obtenga buenos resultados, si no que, además, y de modo merecido, nuestras jugadoras tengan presencia dentro de las selecciones”.