Corpas: "Cumplo contrato y pensar en el futuro es un error"

José Corpas, una de las gratas sorpresas del curso pasado en clave rojiblanca que en el presente continúa manteniendo un gran rendimiento, cumple contrato el 30 de junio de 2020 y no parece tenerlas todas consigo para renovar su vinculación, por lo que a partir de enero será agente libre para escuchar ofertas: "Cumplo contrato y pensar en el futuro es un error, pienso en el día a día y el próximo partido, que es lo importante", comentaba al respecto sin entrar en mayores valoraciones, pero con gesto serio.

Llegó procedente del Marbella captado por el tándem Corona-Ibán Andrés al igual que su buen amigo Rioja, ahora en las filas del Alavés y con quien suele hablar bastante esperando reunirse pronto en Primera. Corpas sin duda quiere dar el salto, pero al ser cuestionado de forma específica si con la elástica indálica, no acaba de verlo: "Hablo a menudo con Rioja y está contento por lo que estamos viviendo aquí, se alegra mucho por nosotros y dice que ojalá podamos ascender. A mí me gustaría jugar en Primera, está claro".

El mercado invernal está a la vuelta de la esquina y Turki Al-Sheikh ya anunció vía Twitter que prepara cambios en forma de fichajes que traerán consigo bajas de forma inevitable, si bien Corpas asegura que el vestuario mantiene la calma: "Somos profesionales y no pensamos más allá del trabajo. Hay tranquilidad absoluta en el vestuario. Pensando en el trabajo colectivo llegaremos a todos lados".

La mano de Guti ya deja notarse de forma evidente en el día a día del equipo, si bien Corpas tenía palabras de agradecimiento para el trabajo previo de Pedro Emanuel, reduciendo a 'matices' los cambios introducidos por el madrileño: "Teníamos una base trabajada con Pedro Emanuel y es de agradecer su grandísimo trabajo. Guti ha introducido pequeños matices y cada vez estamos más cerca de lo que quiere y se nos pide".

En su discurso, el jugador de Baños de la Encina ha incidido mucho en ir jornada a jornada: "El objetivo es ir partido a partido, pensar más allá es confundirse porque Segunda es muy larga y dura. Hemos sido bastante regulares en el campeonato, hubo unos partidos sin victoria, pero vamos a mejorar e ir a por más. La victoria te da ese estado anímico que cuando no entraba la pelota no lo teníamos. La dinámica ahora es buena y queremos seguir con esa racha este sábado".

Corpas: "Teníamos una base trabajada con Pedro Emanuel y es de agradecer su grandísimo trabajo. Guti ha introducido pequeños matices"

Instalados en plaza de ascenso directo, Corpas asume que el objetivo es subir, pero no una meta que los obsesione particularmente: "No obsesiona ni la primera, ni la segunda plaza ni el play-off. Hay una ilusión muy grande por estar arriba, en los puestos de ascenso directo, pero todos compiten muy bien. Nos exigiremos al máximo para mantener la plaza. El ascenso va a ser muy difícil, más que caro. El último le gana a los de arriba y es una locura, siempre pasa. Habla de la dificultad que tiene cada victoria, entregaremos todo para ganar cada partido".

Del choque ante un recién ascendido como el Mirandés el próximo sábado (20:00), Corpas avisa de que no deben bajar la guardia: "El partido va a ser 100% complicado porque el rival es incómodo y viene de muchos partidos sin perder, es fundamental tener atados los detalles para que no nos puedan hacer daño y lograr los 3 puntos. Cada rival tiene sus armas y tenemos que intentar contrarrestarlas y potenciar lo nuestro. El cuerpo técnico estudia al contrario y decide cómo jugar. Estamos contentos por encontrar la victoria de forma consecutiva. Veníamos haciendo un gran trabajo sin lograr ganar y estas dos victorias son un aliciente más para ganar al Mirandés".

En Tenerife su compañero del extremo contrario, José Carlos Lazo, fue el gran protagonista con su doblete, si bien Corpas prefiere poner el foco en el trabajo grupal: "Lazo hace los goles, pero es trabajo de todo el equipo. Se lleva el reconocimiento, pero no hay que quitarle mérito a nadie, sino realzar la labor del equipo sobre cualquier individualidad".

Para concluir, Corpas comentaba que su segundo año como profesional está siendo de crecimiento y maduración: "No sé si estoy mejor o peor que el año pasado, sinceramente me centro en el presente. Me empapo de los consejos que me dan los compañeros, es una temporada diferente. Puede que esté madurando y también creciendo a nivel personal y de equipo"