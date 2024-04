Costa de Almería Roquetas suma un punto que sabe a gloria ante el potente Zuazo

El pasado domingo, en el pabellón del Centro Deportivo Juan González de El Parador, el Costa de Almería Roquetas tenía la primera de las cuatro "finales" que les resta en esta temporada para conseguir el ansiado objetivo de la permanencia en su primera temporada en la División de Honor Oro femenina, la segunda categoría del balonmano nacional.

Y no era nada fácil lo que se presentaba. El cuadro almeriense ha tenido cuatro semanas sin competición deportiva tras el parón de Semana Santa y el adelanto de su encuentro en Canarias ante el Cicar Lanzarote, donde Miguel Ángel Florido cogió las riendas del equipo tras el acuerdo entre el club y Agus Collado para dar un paso al lado en la dirección del la plantilla. Y encima se recibía en casa al BM Zuazo, equipo que antes de jugar esta jornada llegaba a tierras roqueteras coliderando la clasificación junto al BM Morvedre, jugándose el ascenso a Liga Iberdrola.

A pesar de todo esto, Florido se mostraba muy entusiasmado con el nivel de los entrenamientos en este último mes, pero había que demostrarlo en competición y así arrancaba un choque vital para el Costa de Almería Roquetas. Sería Zuazo quien empezaría anotando con un parcial 0-2 en los dos primeros minutos del encuentro que metería dudas a la numerosa afición desplazada al pabellón roquetero, pero lejos de la realidad, las chicas de Florido y Manu Quiroga se pusieron el mono de trabajo y con un gran esfuerzo desde atrás conseguirían igualar el electrónico y meterse de lleno en el choque y pelearle de tu a tu al equipo vasco.

El primer periodo fue un intercambio de goles, pero con una gran labor defensiva en ambas áreas, donde la distancias nunca fueron superiores a un tanto durante la mayor parte de la primera mitad, excepto en los minutos finales, donde Zuazo aprovechó varios fallos en el ataque almeriense para abrir una pequeña ventaja de tres goles al descanso, 11-14.

Tras el paso por vestuarios, las rojillas, concienciadas de lo que se están jugando a estas alturas, siguieron enchufadas y conseguirían igualar la contienda a los dieciocho minutos del segundo acto ante el enorme júbilo de la afición almeriense. Zuazo, sorprendido por la reacción almeriense, no conseguía despegarse más allá de los dos goles gracias al gran trabajo defensivo local y veía como el Costa de Almería Roquetas se creía con el paso de los minutos.

Así tras un gol de Gemma Sánchez desde el pivote y un fallo de lanzamiento de siete metros de Cristina Viñuelo del equipo vasco, el marcador mostraba un 20-21 para las visitantes. Momento en el que Florido solicitó su último tiempo muerto para preparar en los últimos 34 segundos del choque la jugada que permitiera sumar un punto vital. Tras el pitido de los colegiados, el balón empezó a circular deizquierda a derecha hasta llegar a Andrea Piñero, libre en el extremo que fusiló a la portera vasca para poner el 21-21 en el electrónico ante la fiesta de la afición en la grada. Zuazo volvería a pedir tiempo muerto, pero en los 15 segundos restantes sería incapaz de batir la portería almeriense dejando en tablas el duelo.

Florido, preparador almeriense, se mostraba contento tras el encuentro: "La dificultad era máxima, pero hemos sabido jugar muy bien. La portería ha respondido bien, y aunque en ataque no hemos sido todo lo constantes que deseábamos, el gran trabajo en defensa de todo el equipo nos ha permitido estar siempre metidas en el partido. No teníamos todas con nosotros, pero las chicas han respondido muy bien. Nos da un poco de pena porque hemos fallado lanzamientos en momentos que nos hubiera puesto por delante y no estar siempre a remolque que aumentaba la tensión, pero feliz por el resultado. Este punto nos acerca un poquito a la salvación, desde luego no está conseguida y habrá que sufrir aún, pero estamos en el camino adecuado", comentaba Florido.

Y es que al Costa de Almería Roquetas le restan tres jornadas para finalizar la liga regular. El equipo indálico ocupa la décima posición con 11 puntos, uno más que Errece Almassora, undécimo y Uneatlántico Pereda, duodécimo, ocupando el farolillo rojo. Hay que recordar que sólo un equipo descenderá a División de Honor Plata.

El próximo rival del Costa del Almería será el BM Bolaños manchego, sexto clasificado con 18 puntos y con los deberes ya hechos a estas alturas. Las almerienses viajarán a Bolaños de Calatrava para disputar la decimo novena jornada este próximo sábado en el pabellón Macarena Aguilar a partir de las 20:00h.