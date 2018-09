Derrota de URA para empezar

Se había avisado en la semana previa porque se conocía que Jaén había dado un salto de calidad, apostando por reforzarse de manera notable, y que no iba a estar solo en el Juan Rojas, sino muy arropado por su afición. Pero tampoco lo estuvo Unión Ruby Almería, que en su primer partido oficial en el Juan Rojas batió su récord de asistencia con más de media grada de Preferencia ocupada. Eso significa que hubo más de 1.400 espectadores demostrando que el empuje de este deporte es real, como también lo deja claro haber traído a la ciudad por ‘culpa’ del balón oval a un número importante de visitantes. Fue desde el punto de vista de URA lo mejor de una primera jornada en la que se perdió ante un gran rival, recién llegado a la DHB pero con mimbres para pensar en grande.

Mucho más intenso y con mayor contundencia en el contacto, la melé visitante fue claramente superior a la local en la primera parte, más equilibrada en la segunda, y además el equipo verde no cometió errores en su vistoso juego a mano. Con problemas en defensa a partir de ruck, y con apenas dos fases de los jienenses como suficiente para penetrar en las líneas cruzadas, ya en el minuto 2 se encajó el primer ensayo, histórico para Jaén al ser el primero en la categoría, después de robar la también primera melé del partido, introducción de URA. No habían despertado los cruzados cuando en el minuto 5 se calcó la jugada, a mano de derecha a izquierda, con velocidad y apoyos, para depositar el oval otra vez en la zona de marca de Unión Rugby Almería.

El 0-10 casi ‘inicial’ solo sembró duda de si ese alto ritmo iba a ser mantenido durante todo el encuentro. Logró entrar en el partido el XV cruzado, pese a que encajó el tercer ensayo en el minuto 16, con mismo guión, incluso en lo único ‘favorable’ como que no hubo acierto en ninguna de las tres transformaciones. Se necesitaba algún ‘tren de enganche’, se entró en 22 contraria por primera vez en el minuto 20, y se aprovechó. Se jugó a touch cerca de cinco metros, se gestionó bien y se logró el primer ensayo ‘oficial’ a favor del Juan Rojas con la versión que se desea, calidad e inteligencia. Es Chris Dunn el que pasa a la historia por esos primeros puntos en la nueva casa unionista, sin suerte en el lanzamiento a palos consiguiente.

El 5-15 daba pulso, pero faltó placaje y no se cerró convenientemente la cortina defensiva, lo que aprovechó un Jaén que iba a lo suyo con un cuarto ensayo en el minuto 30. Así se aseguraba al menos un punto bonus ofensivo, pero no se dudaba de que quería los cinco, y los logró con justicia. Se quiso avanzar y se ganó presencia en campo jienense pero a partir de una touch a favor en la línea de 22 salió un rápido contraataque con touch en contra en propia línea de cinco. Estaba cantado el juego a maul, que obró el quinto ensayo visitante y que cortó la reacción cruzada. Con todo, encomiable fue el esfuerzo de los de Nacho Pastor, que no se rindieron pese a tener una ‘losa’ encima y que en la última jugada sí logró controlar una melé, rompió Nacho de Luque, se tuvo la paciencia de acumular varias fases y se hizo una apertura letal a la derecha para un ensayo transformado que daba aliento.

Al descanso el marcador era de 12-29, difícil pero no imposible, y más siendo posible meter alguna marcha más. Desde el mismo reinicio se quiso el balón y se comenzó mandando, con Graciarena eligiendo palos en un golpe de castigo, seguro que con la idea de continuar la racha anotadora. No erró y el tanteo se fue al 15-29, con posesión y paciencia como consignas. Sin embargo, y como un duro revés, de nuevo faltó placaje en una progresión del zaguero de Jaén, que obró con su acción el sexto ensayo visitante tras recorrer más de medio campo. Con ello se cerró el marcador y casi el choque, ya que después sí que llegó el bajón, pero por parte de los dos, con solo Sebas Urgu siendo incisivo entre la férrea defensa rival. Poco más hubo para reseñar, salvo la decisión de patada a palos muy distante de URA en otro golpe, fallida, en el minuto 64.

La bajada de ritmo fue común en ambos contrincantes, pero dejando lo que les quedaba en el depósito para mayor satisfacción de una grada que quiso decir con su exquisito comportamiento que en definitiva ganaba el rugby. La siempre peligrosa primera jornada volvió a cumplir con la tradición unionista de derrota, cuarta consecutiva en otras tantas temporadas en la bonita segunda categoría nacional. El camino emprendido dará, eso sí, muchas alegrías en adelante, con una idea clara y con detalles ofrecidos en el debut sobre los que construir. El club cruzado quiso darle la enhorabuena a Jaén por su gran debut, así como por el gran apoyo disfrutado en un desplazamiento en el que además se jugó un partido de categoría inferior entre dos clubes que tienen excelente relación.

FICHA TÉCNICA

URA (15): Juanma, Rullo, Valles, Freniche, Luis Vergel, Manolo Ortiz, José María Cuadrado, Chis Dunn, Graciarena, Nacho de Luque, Sebas Urgu, Powell, Damián Jurado, Pablo Herrera y Rhodri. También jugaron Piloto, Sivori, Grasso, Vitaly, Dani Pizarro, Antonio Manchón, Manu Hernández y Biya.

Jaén Rugby (36): García Ontiveros, César Gómez, William, Ariel, Espinosa, González, Santias, Edward, Niño, Jorge Gómez, Navarrete, Tane, Thomson, Pulido y Camacho. También jugaron Crespo, Martín, Expósito, Cabrera, Víbora, López y Jodar.

Árbitro: Luis Lasala (Granada). Expulsó temporalmente a Cuadrado (min. 67) por parte de URA.

Tanteo: 0-5, min. 2: ensayo de Pulido. 0-10, m. 5: ensayo de Pulido. 0-15, m. 16: ensayo de Ariel. 5-15, min. 21: ensayo de Dunn. 5-22, min. 30, ensayo de Navarrete trasformado por Jorge Gómez. 5-29, min. 37: ensayo de César Gómez transformado por Jorge Gómez. 12-29, min. 40, ensayo de Rhodri transformado por Graciarena. DESCANSO. 15-29, min. 41: Golpe de castigo transformado por Graciarena. 15-36, min. 43: ensayo de José M. Camacho transformado por Jorge Gómez.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de División de Honor B en su Grupo C disputado en el estadio Juan Rojas ante 1.400 espectadores aproximadamente con presencia muy significativa de seguidores jienenses.