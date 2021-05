Durán Ejido Futsal no pudo rematar la faena y tendrá que jugar el próximo lunes a las 20:00, también en tierras manchegas, el partido de desempate de una final que ahora queda 1-1. El conjunto ejidense perdió este sábado en los penaltis, tras un 3-3, en casa de un Manzanares Quesos El Hidalgo que no arrojó la toalla pese a ir siempre a remolque.

Necesitaba solamente un punto, un triunfo más el conjunto celeste para sellar su billete hacia la máxima categoría del fútbol sala español tras imponerse por 4-3 en el primer duelo de la final, disputado el sábado anterior en El Ejido. Pero no lo iban a tener nada fácil los almerienses, que se toparon en la cancha manchega con un rival que quería sacar provecho de su condición de local para empatar la eliminatoria con el aliento de 400 almas en el Antonio Caba, conocido como La Bombonera. También se hicieron notar el medio centenar de seguidores ejidenses que se desplazaron hasta Manzanares para no perderse una tarde que podía ser histórica para su equipo. Nada más y nada menos que un ascenso. Durán Ejido Futsal tenía en su mano la oportunidad de convertirse en el cuarto equipo de la provincia de Almería en alcanzar la máxima competición de esta disciplina deportiva a nivel estatal, ya que lo hizo el Blanes en los 80 y El Ejido FS, éste último con dos denominaciones distintas: El Ejido FS Intersemilla (89-90) y Podeprom El Ejido FS (93-94).

La contienda cumplió el guión en el inicio, con dos conjuntos mostrando mucha intensidad, como no podía ser de otra forma dado lo que había en juego. Lo que no se esperaban los de casa es que se adelantaran los de Óscar García Poveda. En el 3', Álex Motos hacía el 0-1 y Durán Ejido Futsal tomaba una iniciativa en el marcador que no supo mantener. Los anfitriones supieron manejar la ansiedad de verse por detrás en el tanteador y empezaron a hacerse con el control del partido ante un cuadro del Poniente que se relajó demasiado y lo pagó encajando el 1-1. Fue en el 7', obra de Otero. Ningún cuadro quería cometer errores en la recta final de una primera parte en la que los celestes se encontraron con un gol en propia puerta de Daniel a disparo de Josema (18'). No tardó ni un minuto en reaccionar el equipo manchego, en otro infortunio, pero esta vez para los almerienses. Chus protagonizó el 2-2 a pocos segundos de llegar al tiempo de descanso, en un disparo que paró Gómez pero cuyo rechace dio en Antonio Vargas y entró.

Quedaban veinte minutos y las espadas estaban en todo lo alto en la pista manchega. Jesús Gómez salvó el 3-2 en un mano a mano en el 22' y a la contra, en la prolongación de esa jugada, Cristian Rubio mandó el esférico al palo. La segunda mitad comenzó de una forma muy eléctrica, sin un dominador claro. Ninguno quería asumir riesgos a estas alturas del choque y en ese escenario los almerienses perdieron actividad en ataque. Manzanares esperaba su momento, pero el crono pasaba y en una acción personal de Cortés, a falta de seis minutos para el final del encuentro, llegaba un 2-3 que hacía que Durán Ejido Futsal tuviese ya pie y medio en Primera División, pero tenía que rematarlo o tener la cautela que no tuvo en el duelo de la semana anterior que casi le cuesta el choque. Los de García Poveda presionaron como fieras para tratar de mantener el resultado, pero casi sobre la bocina Otero igualaba la contienda cuando parecía muerto el Manzanares y se forzó una prórroga a la que los locales parecían llegar un punto por encima de los ejidenses en cuanto a confianza.

Con Franco bajo palos, por la lesión de Jesús Gómez, los del Poniente entraban en un tiempo extra de seis minutos en los que su rival les encerró y no les dejó respirar. Pese a ello, Durán Ejido Futsal salió vivo y la suerte quedaba en manos de los penaltis. Rubio y Guille fallaron para los ejidenses, mientras que solo Daniel lo hizo para un Manzanares que alarga la eliminatoria.