Ecoculture no puede con La Zubia (86-71)

CB La Zubia y Ecoculture Costa de Almería protagonizaron un entretenido partido lleno de altibajos pero con intensidad hasta el último cuarto, cuando el equipo local dio el estirón definitivo. El conjunto rojillo, mermado por las bajas de Juanmi Molina y José Antonio Moreno, peleó bien pero en el tramo final se vino abajo debido al cansancio y el conjunto granadino sumó una importante victoria.

Comienzo fulgurante de Ecoculture Costa de Almería, desatado desde el salto inicial y no dando opciones a un rival que se vio superado en todas las facetas del juego y que no pudo frenar el caudal ofensivo rojillo ni superar su defensa (4-14). Luego llegaron los triples de Luis Rueda y Guille Casini para ampliar más la brecha. Un 4 de 6 en tiros de tres llevaban los de José González y el CB La Zubia no se lo podía creer: 9-24 al final del primer cuarto.

Poco a poco mejoró la defensa del cuadro granadino y se fueron animando a su vez en ataque. Liderados por un incisivo Didi García se pusieron 20-27 en apenas 4 minutos provocando el primer tiempo muerto del técnico rojillo. Los almerienses se vieron en un bloqueo ofensivo total. Seis minutos y medio del segundo cuarto con una sola canasta y apenas cinco tiros libres anotados, sequía que rompió finalmente Alberto González (26-33). Pero volvió el atasco ofensivo visitante y un nuevo triple de Rui Pereira y una canasta de Didi García sirvieron para llegar al descanso con igualdad a 33, al devolver los locales el parcial de 24-9 a los almerienses.

A la vuelta de vestuarios, CB La Zubia siguió acertado ofensivamente, aunque sufrió para defender a un activo Guille Casini (42-47). Con el paso de los minutos la dupla formada por Javi Muñoz y Fiti Machuca permitió a los locales empatar de nuevo el encuentro (47-47), con 5 minutos para llegar al último cuarto. El gaditano Fiti fue una auténtica pesadilla para el equipo almeriense en esos minutos y el parcial continuaba abierto (51-47). Pero de nuevo Casini salía al rescate de su equipo (12 puntos en este cuarto) y el partido continuaba abierto al final del tercer cuarto (58-54).

Se mantenían a distancia los de José González al inicio del periodo definitivo pero luego estuvieron más de 3 minutos sin anotar y los robos y los puntos en la pintura del CB La Zubia le sirvieron para escaparse con un 74-61 a cinco minutos de la conclusión. Fue el estirón definitivo (80-66, min. 37) porque al Ecoculture Costa de Almería se le acabó la gasolina y los zubiéticos no se relajaron ni perdieron la concentración para llegar al final con una amplia ventaja (86-71).