El CD El Ejido gana al 'gallito' Cartagena (1-0)

El Club Deportivo El Ejido confirmó ante el Cartagena FC, por si todavía no estaba claro, que su dinámica, afortunadamente, ha cambiado. Lo que antes no salía, ahora sale. No solamente han llegado los buenos resultados, también la imagen del equipo empieza a ser la de un conjunto a tener muy en cuenta, como ya avisaba Alberto González en los malos momentos. Pese a las bajas y a lo que ha costado al cuerpo técnico dar con la tecla de un once de garantías, los celestes empiezan a pisar fuerte hacia posiciones más privilegiadas gracias a la buena racha que están firmando. Tercera victoria consecutiva de los almerienses tras imponerse por la mínima a un conjunto de play off, gracias a un gran gol de Samu Corral de cabeza en el minuto 37 de un encuentro en el que los locales nunca dejaron probar la comodidad a los cartageneros.

Los celestes empezaron el choque con mucha intensidad, presionando arriba a un rival que antes de cumplirse los dos primeros minutos tuvo que defender dos saques de esquina. El primero lo provocó un disparo de Pino que tuvo que despejar Joao y el segundo acabó en un testarazo de Tomás, que entró a rematar con todo y obligó al meta visitante a lucirse bajo palos. El cuadro ejidense tuvo un inicio fulgurante, metió el miedo en el cuerpo a los murcianos pero no aprovechó dicha situación para ponerse por delante.Con el paso de los minutos el Cartagena se despojó de esa caraja inicial y empezó a tomar el mando del esférico. Cordero disparó, aunque muy alto, en el 17’, y un minuto después Gabri trataba de sorprender desde lejos haciendo que Joao tuviese que mandar nuevamente a córner. En el 19’, polémica en el área cartagenera, al salir un defensor con el esférico de su área ayudado con su brazo. No vio nada el linier. Y de un posible penalti se pasó al posible 0-1, pero Sergio Jiménez estuvo providencial en el área celeste para robar la pelota desde atrás a un delantero foráneo y evitar el tanto de su exequipo. Seguía acechando el conjunto de Munúa, que ya estaba metido de lleno en el duelo, jugando más cómodo ante un CD El Ejido que cada vez tenía más problemas para tener el balón.

En el 36’, Aketxe probó suerte desde lejos, tratando de sumar el primer disparo entre los tres palos de un Cartagena que estaba teniendo sus mejores momentos. Cosas del fútbol, en el 37’, en un rápido ataque de los almerienses por banda izquierda, centró Tomás, el balón se marchó despejado a la banda contraria, donde Velasco tuvo todo el tiempo del mundo para poner un centro medido casi al borde del área pequeña, donde Samu Corral ganó la partida a los dos centrales y remató de cabeza abajo para hacer subir al marcador el 1-0. Cuarta diana del granadino esta campaña para llevar a los suyos con ventaja al descanso.

La segunda parte comenzó, al igual que la primera, con buenas sensaciones para el equipo de Alberto González, que cabe recordar que afrontaba la cita con bajas importantísimas por lesión como las de Javilillo y Carralero, entre otras. Joao tuvo que volver a lucirse en el 48’ para sacar un remate de Sergio Jiménez a un córner. No le gustaba la situación a Munúa, que sentó a Julio Gracia y sacó a Rubén Cruz, cambiando su sistema de 4-1-4-1 por un tradicional 4-4-2. Tuvo más control territorial el Cartagena ante un CD El Ejido muy seguro en defensa y en el centro del campo, destacando que el tándem de mediocentros Gabri-Sergio Jiménez está siendo clave en las últimas semanas para un equipo celeste que quería seguir haciendo daño a la contra, sobre todo por las bandas, a uno de los gallitos del Grupo IV.

Los del Poniente, que se estaban dejando la piel, destacando la ayuda en labores defensivas del ariete Corral, se arriesgaron a dar un paso atrás definitivo con veinte minutos todavía de juego por delante frente a un oponente que la tuvo en el 75’, en un balón al larguero de Vitolo. Quedaban minutos de sufrimiento para los locales ante un equipo murciano que llegaba a tierras ejidenses después de meterle un contundente 6-0 al Ibiza y tras vencer el derbi ante el Real Murcia. Los albinegros estaban en su mejor momento, pero no tuvieron su día en un feudo de Santo Domingo donde no han logrado ganar en ninguna de sus tres visitas desde que el CD El Ejido es equipo de Segunda División B y en el que sufrieron, ante una escuadra celeste que empieza a ganar galones, su primera derrota de la temporada lejos de su campo de Cartagonova.