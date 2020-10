Motivador arranque de temporada para el Club Deportivo El Ejido en su retorno a la Segunda B, categoría en la que compite por cuarta campaña en su corta historia como entidad. Los ejidenses se impusieron por 3-0 al Betis Deportivo y ya se posicionan desde el principio en la zona más alta de la tabla clasificatoria, donde los de Tito García Sanjuán esperan moverse a lo largo de este curso marcado por la nueva normativa creada a raíz de la pandemia de coronavirus.

El esférico volvió a rodar en competición oficial sobre el césped del feudo celeste después de ocho meses. Lo hizo ante la presencia de aproximadamente 600 espectadores que acudieron con mascarilla y respetando las distancias de seguridad, cumpliéndose a rajatabla el protocolo contra la COVID-19 en un Estadio de Santo Domingo done se citaron dos conjuntos recién ascendidos a la Segunda División B.

El detalle El joven meta del Betis Deportivo, Carlos Marín, es natural del barrio de El Zapillo (Almería) y además es hijo de Veloso, delantero fallecido hace ya varios años que vistió la elástica, entre muchas otras, del desaparecido Poli Ejido.

Se notó desde el primer minuto que el CD El Ejido ha formado una plantilla nueva, con mucho trabajo aún por delante para que todas las piezas encajen a la perfección y ser un equipo con más solidez. Todo lo contrario que un filial bético que se mostró más rodado y que puso en apuros a los celestes ya en los primeros minutos del choque. En el 5', avisó Carmona con un disparo desde el pico del área que se fue rozando la cruceta de la portería de un equipo ejidense muy impreciso y al que le costaba pasar de medio campo.

Y es que no era nada fácil, dada la imagen que estaba ofreciendo un Betis Deportivo que plantó un centro del campo mordedor, del que se cayó instantes antes de comenzar la contienda el almeriense Callejón, por unas molestias en el entrenamiento previo. En su lugar, salió Bandaogo, un pulmón en la medular de un cuadro verdiblanco que parecía jugar en casa, dominando y con mucha valentía. En el 13', Calderón la tuvo ante Arco y el cancerbero local tuvo que mandarla a córner. No estaba nada satisfecho Tito García Sanjuán, que veía como los suyos no se desprendían de la presión bética.

Los del Poniente visitarán el próximo domingo al Lorca Deportiva en el Francisco Artés Carrasco a partir de las 17:00 horas

Pese a ello, los del Poniente aguantaron bien los ataques de su oponente y ya en el 20' protagonizaron su primera jugada de peligro. Desde ese momento empezó a ganar algo de terreno el CD El Ejido ante un filial bético que había dominado desde el inicio. Se activó en ataque Sergio Pérez y el cuadro local mostró otra cara. El jugador robó un balón a Bandaogo y cerca estuvo de sorprender en el 35' al meta Carlos Marín, que estuvo también muy atento en el 40' para atajar una lanzamiento de falta de Pérez que se envenenó.

Sin embargo, el portero almeriense, hijo Veloso, que jugó como delantero del desaparecido Poli Ejido, no adivinó las intenciones de Parla en el penalti que hizo en el 42' un defensor foráneo sobre Pérez, un auténtico incordio para la línea defensiva visitante en la recta final de una primera parte que acabó con la mínima ventaja para un CD El Ejido que fue de menos a más.

Tras la reanudación, las prisas ya estaban en el lado verdiblanco, viéndose a un CD El Ejido algo más cómodo, aunque su oponente no se lo iba a poner nada fácil. En el 53' perdonó Rodri, el futbolista más peligroso de un Betis Deportivo que estaba careciendo de una eficacia que sí encontraron los celestes dos minutos más tarde. Sergio Pérez se hizo con el esférico, encaró hacia el área, vio adelantado a Marín y firmó un golazo que le convertía, más si cabe, en el gran hombre del partido.

Los almerienses estaban siendo letales. De nuevo con Sergio Pérez como protagonista, al asistir a Etxaniz, el CD El Ejido pudo hacer el 3-0 en el 65' pero el zapillero Carlos Marín salvó el mano a mano. García movió el banquillo en la recta final, dando entrada a Dani Cara, Olavide, Checa y Rivas. Y tuvo que ser el ejidense, en su retorno a Santo Domingo como local, tras su etapa en el Motril, el que firmara en el 83' el tercer y definitivo tanto de los de casa, que comenzaron la nueva campaña de forma contundente. Los béticos intentaron maquillar el resultado, pero no tuvieron su día de cara a puerta y Geovanni mandó una falta a la cruceta en el tiempo de descuento.