Expectación total en el duelo de invictos entre URA y Alcobendas

Será el segundo consecutivo en casa, el segundo consecutivo también frente a todo un ‘portaaviones’ de la categoría. Viene a Almería un equipazo de División de Honor, Alcobendas Rugby, circunstancialmente en División de Honor B por el affaire de Van den Berg, cuando se disponía jugar la final de la Copa del Rey ante El Salvador. Su ‘regreso forzado’ al segundo máximo nivel nacional lo está manejando con rotundidad, tope de puntos posibles en seis jornadas, o sea, 30 por todo victorias con bonus ofensivo. No ha habido quien le tosa hasta ahora, lo que se traduce en que URA tiene mucho que ganar y poco que perder.

Será este domingo desde las 12.00 horas y la expectación que ha levantado el choque es inusitada. No en vano, se miden los dos únicos equipos que quedan invictos en el Grupo C, dos de los tres que restan sin perder en toda la División de Honor B. Tan solo Getxo, en el Grupo A, no ha caído todavía, como no lo ha hecho ninguno de los dos rivales que se verán las caras en un Juan Rojas con la grada en ebullición. Se ha ganado el XV cruzado ese enorme interés a pulso, con una soberbia victoria sobre Ingenieros Industriales Las Rozas hace ya dos semanas, tras la que tocó jornada de descanso para todos en el calendario.

Así, lo último en la retina y en el alma es un triunfo rotundo en el marcador y en el juego de Unión Rugby Almería, todavía tercero por el ‘lastre’ de aquellos dos empates iniciales de temporada, y a siete puntos del grandísimo favorito para el ascenso. Gente muy joven, un gran número de la casa, apoyados en lo que se ha convertido como la espina dorsal de fichajes que ya son almerienses. La humildad del nuevo proyecto unionista no lo está frenando en sus aspiraciones a todo de nuevo, por tercer año consecutivo, y si se cae ante Alcobendas habrá todavía cuatro jornadas más para rematar el trabajo y quedar al menos tercero.

Hernán Quirelli ‘Falu’ no ha ocultado que “todos sabemos que vienen ganando todo con bonus, mostrando diferencias amplias en los marcadores en todos los partidos, un equipo puntero y seguro que el rival más duro de la temporada”, de modo textual. El técnico hispano-argentino ha hablado en un tono diferente al que ha venido usando: “Estamos preparando el partido para competir del mejor modo posible”. En todo caso, “ha sido una semana buena, con alguna que otra complicación por ausencias y lesiones, a la vez que se van recuperando otros, que no están jugando, siempre con el problema de lo corto de la plantilla”.

Lo que jamás pierde es su gran ambición: “Presentaremos un equipo acorde a las circunstancias y tenemos mucha confianza en que nos puede ir bien, que podemos jugar un partido serio, como el último ante Ingenieros Industriales, y competir con la posibilidad de llevarnos este también”. ‘Falu’ ha recordado que la victoria “sería clave respecto a las ganas y anhelos de estar de nuevo entre los tres primeros y jugar por el ascenso, sabiendo que es muy complicado y no está fijado como único, pero sí competir al máximo nivel”.

Ha ensalzado a todos sus jugadores: “Los chicos demuestra que a pesar de las dificultades se hacen muy grandes en los momentos más adversos y contra los rivales más duros, así que confiamos en que podamos repetir una actuación parecida a la del partido pasado aquí en el Rojas”. En esa línea, ha recordado que se juega de nuevo “de local”, y por ello ha animado a todo el mundo a que “suba al estadio, porque la verdad es que se siente y la grada termina siendo un apoyo calve, los chicos lo sienten y el público nos impulsa un poquito más hacia el triunfo”. Se le ha tomado la palabra y el ambiente será espléndido.

Respecto a la trayectoria de Alcobendas, se resume de manera muy sencilla al poner sobre la mesa el 30 de 30 puntos. Máximo anotador, con 317 tantos en su cuenta, es el que menos ha encajado, con 66. Eso se traslada para encajar perfectamente en que también es el que más ensayos ha hecho, 48, una media de 8 por partido, y el que menos ha recibido, 8, en lo que va de temporada. Eso sí, los cruzados tienen la segunda mejor defensa del campeonato justo tras el propio Alcobendas, una de las piezas clave de la buena marcha de URA, que a la vez está encontrando facilidad para anotar.

El señor Eduard Martín, que arbitra el choque, esta temporada ya ha estado en un triunfo madrileño claro a domicilio, 12-52 de Alcobendas sobre CAR Coanda Sevilla. A los cruzados les pitó hace dos temporadas con victoria unionista en el Juan Rojas ante Majadahonda por 35-3. Esa campaña 2020/2021 dirigió un total de 7 partidos y mostró 20 amarillas y una roja. Sin embargo, en la pasada, la 2021/2022, esa media bajó y en la misma cantidad de partidos, siete, sacó seis amarillas y ninguna roja. Esta está siendo su tercera temporada en DHB y tres de los cuatro partidos que lleva hasta el del domingo han sido en el Grupo B, encuentros duros en los que ha mostrado 16 amarillas, una media de cuatro.