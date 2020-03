Fernando: "Lo más justo sería que asciendan los tres primeros"

Fernando mantiene la moral alta pese a que las noticias todavía no son muy positivas. Liga y Federación han anunciado que suspenden las competiciones hasta que Sanidad no considere que se puede jugar sin riesgo para la salud y el capitán rojiblanco ya anticipa que en caso de no poder cerrarse el campeonato, lo lógico sería respetar la tabla tal y como está en la actualidad.

Octavo día de confinamiento...

"Todos los días son iguales y ya se hace monótono. Hay que mentalizarse de lo que queda, siendo solidarios y fuertes, quedándose en casa para salvar muchas vidas, que al final es lo importante. Nadie se hubiese imaginado nunca que nos hubiese tocado una situación así. Parece que se ha vivido en otros tiempos, pero va a ser una experiencia más que vamos a tener. Nuestros hijos lo estudiarán en el día de mañana en los libros".

¿De qué le están sirviendo estos días de aislamiento?

"Todos nos estamos dando cuenta de lo realmente importante en la vida. Le damos mucha importancia a lo material y ahora somos consciente de lo que es la vida, estar con familia y amigos. En estos momentos de aislamientos te das cuenta de que echas de menos salir a la calle, hablar con el vecino o con un desconocido, ir a un bar...".

¿Echa de menos pasear por la calle?

"Nosotros somos gente de ocio. A la gente le gusta mucho el fútbol y cuando va todo bien, les llena sus vidas. Pero cuando se trata de salud, con muchas vidas en juego, hay muchos oficios importantes que a lo mejor no valorabas. En situaciones de riesgo hay profesiones que están poniendo en juego su vida".

De momento dos semanas más en estado de alarma...

"Desde que se paró la liga, los pronósticos eran entrenar la semana siguiente y sólo dos fines de semana sin jugar, pero todos éramos conscientes de que esto iba para largo. Va sobre la marcha, día a día. Ahora sabemos que tocan dos o tres semanas más en casa. Esa es la fecha que nos ponemos, pero no sabemos con certeza. Eso no es lo importante, sino que baje el número de contagios".

LFP y RFEF han suspendido 'sine die' las competiciones. En caso de que no se reanuden, ¿cómo cree que debería quedar la clasificación?

"Tebas no contempla no acabar esta competición. Como todos los años tienen que ascender tres y lo justo sería conforme se ha quedado la competición que asciendan los tres primeros. Sería lo más justo. He leído que se contemplan varios escenarios".

Fernando, capitán de la UDA "Hay muchas personas que, siendo de España, no han tenido el gesto a diferencia de Turki al-Sheikh, saudí"

Mala pata que todo se cortase tras el 4-0 al Deportivo...

"Es una pena que justo nos pillara tras recuperar las buenas sensaciones ante el Deportivo. Íbamos con mucha ilusión a Albacete y ahora esta semana nos jugaríamos mucho ir en el encuentro en Zaragoza. Pero ahora toca estar en casa y tocar cuidarse".

¿Cómo valora la donación de más de un millón de euros realizada por su presidente (Turki al-Sheikh) a la ciudad de Almería?

"Para mí es increíble. Aparte del tema económico, que se agradece un montón, que sirva de ejemplo para otros clubs. Ojalá esto sea el principio de solidaridad para otros. Dice mucho de lo gran persona que es. Hay muchas personas que siendo de España no han tenido el gesto a diferencia de él, saudí. Ese que dinero va a servir para salvar muchas vidas".