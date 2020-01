‘Flashback’ celeste del curso 2015-2016

Con un 0-0 en casa del Vélez cerraba el Club Deportivo El Ejido la primera vuelta de la competición en la temporada 2015-2016 un domingo 3 de enero. Gracias a ese punto, los del Poniente almeriense llegaban al ecuador liguero con un total de 39, asentados en la tercera plaza de la tabla clasificatoria. Esa temporada fue histórica para la joven entidad ejidense y para el balompié en la provincia de Almería en general, ya que el equipo lograría meses más tarde, tras un inolvidable play off, un más que merecido ascenso a la categoría de bronce del fútbol español, poniendo de nuevo en el mapa futbolístico nacional al municipio de El Ejido tras la triste desaparición del Polideportivo Ejido en 2012.

David Cabello: “Hay que seguir mejorando en ciertos aspectos” Para el técnico del CD El Ejido, el 1-1 en casa de El Palo “pudo ser un marcador amplio a nuestro favor, pero al final te vas con un empate. Vamos a intentar estar más acertados en el próximo partido”. Cabello asegura que “en el verde demostramos que somos un equipo con una personalidad importante, que tiene una idea muy clara de lo que quiere, de lo que busca, pero al final los marcadores son los que deciden si nuestro trabajo está bien realizado o no”. El entrnador celeste afirma que “hay que seguir trabajando, mejorando, que hay aspectos del juego en los que todavía hay que incidir”.

En el presente curso, con una plantilla en la que no queda ningún jugador de aquella gesta, el objetivo de los celestes es el mismo: volver a subir a Segunda División B. De hecho, el CD El Ejido está viviendo una especie de flashback estos días, ya que, al igual que en aquella histórica campaña 2015-2016, en esta va a poder entrar en la segunda vuelta también con 39 puntos en su casillero, aunque mejorando su posición en la clasificación (ahora es segundo). Curiosamente los de David Cabello cerraron este lunes la primera vuelta liguera con un empate en tierras malagueñas, ante El Palo (1-1), al igual que hicieron bajos las órdenes de Alberto González hace tres años pero ante los velezanos (0-0).

Aunque no se vive del pasado, es difícil no hacer comparativas entre las dos cursos en los que los registros son similares a falta de toda una segunda vuelta. Los protagonistas de uno y otro escenario temporal son totalmente distintos, pero sí que se mantiene la ilusión de un club que, de nuevo, trata de resurgir de sus cenizas a base de trabajo para ocupar el lugar que se merece. El CD El Ejido ha logrado 11 victorias esta temporada tras 19 partidos disputados, una menos que en la 2015-2016 a estas alturas, aunque destaca que en la presente campaña ha perdido solamente en dos ocasiones y por aquel entonces había sufrido ya cuatro derrotas. En cuanto a las cifras goleadoras, no existe mucha diferencia: 33 a favor y 17 en contra en la 2019-2020 y 35 y 16 en aquel curso para el recuerdo.