Sexto puesto de Francesc Barber para el Primaflor en el Europeo Sub 23 de Portugal

Destacada carrera del balear Francesc Barber en su primer gran campeonato por selecciones dentro de la categoría sub 23. El joven biker de Primaflor-Mondraker-Genuins completó una competición muy sólida a pesar de partir de zona intermedia y un pequeño percance de salida para finalizar en un destacado sexto puesto frente a muchos de los mejores especialistas del continente.

Francesc Barber: "Muy contento por el rendimiento y por el resultado en esta carrera. Aún así lástima la salida, ya que he arrancado bien pero me han enganchado desde atrás y me he quedado bastante cerrado alrededor del veinte. Eso me ha complicado la carrera y me ha hecho perder tiempo, ya que ha habido varios tapones".

"Después me he encontrado muy bien de ritmo, iba remontando grupos hasta llegar juntos dos suizos que peleaban por el quinto puesto. He seguido a uno y hemos cazado a David Campos que rodaba cuarto. En la última vuelta me ha costado más seguirlos, los dos iban atacando y yo he mantenido ritmo para acabar sexto en este Europeo. No me lo esperaba. Me he encontrado súper bien de sensaciones".

Marta Cano (22ª) participó en la manga juvenil femenina del sábado; mientras que tanto la catalana como Barber formaron en el Team Relay español que concluyó séptimo la prueba que abría los campeonatos.