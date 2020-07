Francisco: "El Almería tiene un muy buen contragolpe"

Con dos partidos al frente del Girona (triunfo por la mínima sobre el Zaragoza en su debut y empate en El Molinón) Francisco Rodríguez se mide este jueves al equipo que le dio la oportunidad de estrenarse como técnico en Primera tras dirigir previamente a su filial. Será la cuarta vez que el almeriense se mida a los indálicos en el banquillo opuesto. En la campaña 2016-2017, al frente del UCAM, ganaba por 2-3 a domicilio ante los rojiblancos, mientras que en el curso 2017-2018, ya en el Lugo, caía por 1-0 en el Mediterráneo y empataba a uno en la última jornada, igualada que le sirvió a los almerienses para salvar la categoría.

Ha vivido ya todos los resultados posibles y este jueves espera poder volver a superarlos: "Vine de Almería hace diez días y está claro que le deseo lo mejor, pero mi intención es sacar tres puntos porque es la ambición que tenemos el cuerpo técnico. Ojalá le vaya a muy bien a partir de ahí, pero mi interés está en el Girona. Queremos lograr una victoria que sería muy importante”.

Del equipo dirigido en la actualidad por Mario Silva destaca su capacidad en las transiciones: "Tiene muy buen contragolpe y jugadores con experiencia. Es de los mejores visitantes de Segunda y si le dejan que esté a gusto te pueden hacer sufrir demasiado. Hemos trabajado a conciencia y tenemos que buscar la portería contraria con agresividad”.

De las pinceladas que ha podido implantar ya en el Girona, pretende formar un colectivo fuerte: “Tenemos que encontrar un equipo que sea solidario en todas las fases del juego. Tenemos un perfil de jugadores en campo contrario muy bueno y hemos de sacar lo mejor. Vamos a intentar que la gente que no ha entrado hasta ahora lo haga”.

Conocedor de que el cuadro catalán era uno de los principales candidatos al ascenso a principios de curso, ahora espera que los jugadores reajusten el chip para lograrlo vía promoción si fuera necesario: "Todos los equipos somos conscientes de que el que esté mejor preparado tendrá mucho ganado. Es importante que los jugadores sepan qué tienen que hacer y también tenerlos preparados mentalmente porque tenemos opciones de lograr nuestro objetivo. Hemos de limpiar mucho lo que venimos arrastrando, pero el equipo está preparado para ascender. Al principio era el favorito para subir y ahora somos uno más. Hay que meterse primero en el play-off, ser fuertes mentalmente, humildes y afrontar el partido como si fuera el último. Muy ilusionado para afrontarlo de la mejor manera este partido ante el Almería”.

Para Francisco lo importante ahora es no fallar y evitar sacar la calculadora: “Todo el mundo hace cábalas porque ves que sigue habiendo posibilidades. Pero es que estamos tantos equipos en la pelea que hacer cábalas no serviría. Nos concentramos mucho en el próximo partido, que es el importante, y después a ver qué pasa y dónde estamos clasificados. A todos nos cuesta mucho, de los seis primeros solo ganó el Cádiz la jornada pasada y será muy competido hasta el final. No hay que pensar más allá. Hemos de hacer un muy buen trabajo ante un rival peligroso fuera de casa mañana y sumar tres puntos que serían muy importantes”.