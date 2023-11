Gaizka Garitano: "Un equipo que lleva tanto tiempo sin ganar ya está jugando finales"

Gaizka Garitano ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Alavés este domingo a las 14:00 horas. En una cita fundamental para los rojiblancos, el técnico vasco ha confirmado que Akieme, Robertone y Baba llegan al duelo en Vitoria. También ha querido resaltar que "este partido tiene una importancia terrible".

El míster vuelve a la que fuese su casa, en la que además entrenó su padre y en la que se retiró del fútbol profesional. En un día especial, lo que más destaca el entrenador indálico es su intención de "crear una dinámica ganadora". Garitano ha señalado que "necesitamos vencer contra el Alavés para ponernos a tres puntos y meternos de lleno en la pelea por la salvación".

Parte médico: "Quitando a Centelles, el resto está bien [Idrissu Baba, Sergio Akieme y Lucas Robertone]. Han entrenado normal y contentos porque vamos a recuperar a gente para este partido. Es de los primeros partidos en el que estamos un buen bloque. Hoy es el primer entrenamiento con el grupo, pero, en principio, estarán citados para Vitoria".

La victoria de Copa: "Ahora vamos a jugar contra un equipo de Primera, pero queríamos ver un equipo que crezca y que se acostumbre a ganar. Da igual el partido porque ganar te hace bien. Tenemos que entrar en una dinámica ganadora. Sería importantísimo hacerlo en Vitoria porque es un rival directo".

El impacto de un triunfo: "Ganar te viene bien siempre, sea cual sea el rival. No te puedes acostumbrar a perder porque eso es lo último. Nosotros en Primera no vamos a ganar de forma continua, pero necesitamos vencer contra el Alavés para ponernos a tres puntos y meternos de lleno en la pelea pro la salvación".

El rival: "Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador mucho tiempo. Destacaría el bloque que tienen. Con respecto a los dos últimos rivales, el Alavés es diferente. Sobresale más por su intensidad, el juego de bandas, la defensa y el ataque en área. Nos va a exigir estar muy concentrados".

Defensa: "Tenemos más gente disponible en defensa, pero hay jugadores que tienen que aumentar su nivel en todas las posiciones, pero especialmente en la parte de atrás. Es importante hacer más porterías a cero para la solidez del equipo. Tenemos jugadores destacados con facilidad para marcar, pero si no nos consolidamos defensivamente con porterías a cero, es muy difícil ganar partidos. Es en eso en lo que tenemos que mejorar".

Su pasado en Vitoria: "He jugado muchas veces allí. En Vitoria me retiré, estaba ya tieso [risas]. No podía ni con mi alma. Además, mi aita fue entrenador allí y le tengo mucho cariño al Alavés. No obstante, ahora es uno de los nuestros rivales más directos y tenemos que intentar ganar. No va a ser fácil, pero lo necesitamos. Un equipo que lleva tanto tiempo sin ganar ya está jugando finales".

La oportunidad: "Este partido tiene una importancia terrible después de perder contra un rival directo como Las Palmas. Cada día que no ganas, cada partido se convierte en más determinantes. Hay que seguir mejorando y hacer un duelo de noventa minutos en el que seamos competitivos de principio a fin. Estamos dando pequeños pasos, pero hay que dar pasos grandes".

Garitano: "Ramazani tiene que mejorar su compromiso defensivo"

Largie Ramazani: "Es un jugador muy importante para nosotros. Puede salir de inicio, pero los jugadores ofensivos de este equipo necesitan tener mucha más presencia defensiva. El equipo encaja muchos goles empezando porque hay jugadores de mitad de campo para arriba que tienen que mejorar su compromiso. Rama hizo un gran trabajo en la faceta defensiva en Talavera. Hay que hacer un trabajo colectivo para ganar, y eso pasa por ser un bloque".

César Montes: "Ha tenido alguna lesión, ha viajado con su selección entre algodones, hizo un viaje larga para volver... tiene que mejorar su rendimiento. Será un proceso en el que tenga que elevar su nivel como todos. Los jugadores que llevan muchos años en Primera no solo es por su capacidad, sino por superar los obstáculos y los momentos malos con una mentalidad sobreponiéndose a las situaciones adversas".

Jugadores del filial en Copa: "Los jugadores del filial no entraron en Talavera porque consideramos que el partido era fundamental y había que ganar. Nos lo tomamos con seriedad y estamos con pendientes de que algunos jugadores también sumasen minutos. El objetivo ahora es ganar y vine para eso. Entraron los que mejor estaban para crear una dinámica ganadora".