Garcés no será entrenador del Poli Almería la próxima temporada

Bajo un ambiente de secretismo sobre el contenido de la misma, el Club Polideportivo Almería convocaba vía WhatsApp a los medios de comunicación en la mañana de este martes para una rueda de prensa que tendría lugar en la sala técnica del pabellón del Estadio de la Juventud Emilio Campra, a partir de las 20:30 horas. Allí se dieron cita directivos, socios gestores, jugadores y el técnico rojiblanco Jorge Garcés, que anunciaba ante los medios de comunicación que dejará las riendas del conjunto rojiblanco a final de la presente temporada.

Jorge Garcés llegó a la entidad rojiblanca en la 2012-2013, ha logrado dos históricos ascensos y dejará el banquillo siendo el entrenador con más partidos en la historia del Poli Almería

El entrenador almeriense explicaba, arropado por su familia y amigos, que “no hay ningún problema con el club, en el que soy socio gestor y voy a seguir ayudando, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso al lado, creo que es lo mejor para el equipo”. El entrenador que más partidos acumula en la historia del banquillo rojiblanco quiso dejar claro que “sé que no será la última vez que entrene al Poli Almería, soy muy joven. Siempre he dado todo lo que tengo cada temporada, por el bien del club, pero pido perdón a aficionados, jugadores y a mi familia si en algún momento en estos años mi actitud no ha sido buena”.

"He dado todo lo que tengo cada temporada y seguiré ayudando a este club y luchando para que nos traten con respeto"

Garcés se marchará del banquillo rojiblanco después de siete campañas al frente de un conjunto senior rojiblanco con el que ha logrado firmar la mejor etapa de su historia desde el regreso del Poli Almería a la competición. El técnico almeriense, tras su paso en la parcela técnica por la cantera de CD Oriente, UD Almería y Español del Alquián, recaló en la histórica entidad en la campaña 2012-2013, con el Poli en Regional Preferente. Después de cuatro cursos en la categoría provincial, Garcés logró subir al equipo a nivel autonómico en la 2016-2017. En la División de Honor Andaluza los rojiblancos compitieron dos campañas, hasta que en la pasada lograron el retorno a la categoría nacional con un histórico ascenso a Tercera.