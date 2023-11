Garitano: "Mejor que los jugadores lloren porque significa que les jode"

Gaizka Garitano ha comparecido ante los medios de comunicación en su quinta derrota consecutiva con entrenador de la UD Almería. Un partido en el que ha reconocido que "han competido durante los 90 minutos", pero en el que han acabado perdiendo una vez más.

Además, el técnico vizcaíno ha vuelto a insistir en la fragilidad defensiva del equipo, que "no es propia de Primera División". Sobre su ataque, Garitano ha confesado que "les faltan los tres delanteros del equipo" y que no hay recambios "a partir del minuto 70". Por último, le ha mandado un mensaje a la afición. "Darle las gracias de todo corazón a los que han venido y a los que no", señalaba el entrenador.

El partido: "El equipo ha competido bien, estamos muy cerca. Nos hemos podido poner 0-2. Al final nos ha penalizado la defensa en área y esos dos golazos de dos jugadores con Greenwood y Mayoral. Hay que seguir con la primera media hora que ha sido muy buena".

Segundas partes: "No tenemos jugadores ofensivos para cambiar. Ellos tienen a Mata, por ejemplo. El equipo se ha vaciado y no ha sido menos que el Getafe. Los dos goles de ellos han marcado la diferencia".

El gol de Mayoral: "El segundo gol no es solo falta de intensidad, sino que son más fuertes que nosotros. En la defensa en área tenemos muchos problemas. Estamos intentando mejorar, pero no nos llega".

Análisis del partido: "No nos hemos venido abajo. Hemos competido bien durante los 90 minutos. El equipo no se ha rendido en ningún momento. La pena es que podríamos haber hecho el 0-2 y en el segundo tiempo hemos buscado el empate. Por una cosa o por otra no lo estamos haciendo".

Optimismo: "Los jugadores están convencidos que se puede. Lo hemos visto contra la Real, Alavés u hoy. Nos falta contundencia defensiva y no tenemos delanteros centros. Estamos haciendo lo que podemos con Ramazani o Marciano. No tenemos las mismas cartas".

Confianza: "No les voy a dejar bajar los brazos. Siempre estamos en el partido. Perdimos contra la Real en los últimos minutos y hoy hemos encerrado al Getafe. Mientras esté yo, no van a bajar los brazos, seguro".

Mercado invernal: "Nosotros tenemos que mejorar al equipo y hasta enero no habrá incorporaciones. No puede ser una excusa. Estamos cada vez mejor, pero no nos llega".

Jugadores llorando: "Mejor que los jugadores lloren. Eso significa que les jode, que les duele. Prefiero verles llorar que ver que les da igual. Anímicamente el equipo está bien porque está compitiendo. El vestuario está jodido, pero en el día a día trabajamos muy bien".

Quinta remontada en contra: "No es una cuestión anímica. Cuando no despejas, ellos son más fuertes, no es un tema anímico".

Afición: "Darle las gracias a la afición. No está contentos con lo que han visto. A los que no han venido y a los que han estado aquí, solo queda darle las gracias de todo corazón. Están animando viendo que su equipo no gana".

Aspectos que mejorar: "Estamos encajando siempre goles. Si no mantienes la portería a cero, es muy difícil ganar en esta categoría. El equipo compite cada vez mejor, pero es cierto que nos cuesta atrás porque no tenemos la fortaleza que requiere la Primera División".

Problemas: "Hoy en el Getafe entra Jaime Mata y nosotros nos vemos afectados por las tres lesiones de los delanteros centros. No tener a partir del minuto 70 jugadores de refresco nos afecta, pero no quiero que suene a excusa, sino para afrontar con los que tenemos disponibles".

Rotaciones: "El bloque es el que tenemos. Encima Melero ha hecho un gran esfuerzo hoy porque no había entrenado en los últimos días y ha jugado casi lesionado. La base de los que juegan son los que tenemos".