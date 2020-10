Gomes: "Hay que mantener la misma dinámica sin relajarnos"

José Gomes quiere corroborar en Castalia la mejoría exhibida ante Cartagena y Fuenlabrada enlazando el tercer partido consecutivo sin perder y para ello les demanda a sus jugadores mantener la alegría en el juego y no caer en la relajación. El preparador portugués, que agradecía públicamente la paciencia de Turki Al-Sheikh al mantenerlo en el cargo, sabe que esta fase con dos partidos por jornada y la recuperación de los duelos aplazados puede resultar clave para proyectarse en la clasificación.

¿Cuáles son las fortalezas que le ve al Castellón?

Tiene una buena organización atrás con línea de cinco, manteniendo a tres con el pivote. Tienen velocidad y le gusta jugar al espacio. Tampoco tienen problemas en buscar la espalda del contrario para ganar profundidad y centrar. Es duro por cómo defienden.

¿Hay mucho margen de mejora?

Hay que mantener lo que hemos enseñado, solo eso. Tampoco hemos ganado nada. Hay que dar consistencia y valorar lo que hemos hecho manteniendo al equipo junto ordenado y con alegría de disputar cada balón. No podemos relajarnos, hay que mantener la misma dinámica porque seguimos lejos de lo que queremos. Debemos mejorar.

¿Es una desventaja tener que recuperar ahora los partidos ante Sabadell y Zaragoza?

Ahora será más duro para los equipos que no empezamos al mismo tiempo. No sabemos cuándo jugaremos con el Zaragoza y si lo meten tras el Rayo serán ya nueve partidos. Eso no ocurre en ninguna Liga del mundo. Habrá que darle descanso a los jugadores porque no hay superhombres para preparar lo que viene.

¿Ve a su equipo liberado tras golear al Fuenlabrada?

Hemos ganado en confianza, pero hay que reforzar siguiendo en la misma línea porque la vida en el fútbol profesional siempre está bajo presión. Es algo que existe y debemos saber jugar con ella. No puede hacerte daño en tu calidad de juego.

El Castellón no atraviesa por su mejor momento, ¿qué rival espera?

Espero al mejor Castellón que he visto esta temporada, con mucha gente por detrás del balón al defender, pasando línea de tres a cinco con carrileros bajando y los extremos cerrando espacios. Lo hacen bien y es complicado. Ofensivamente toca balón, pero tampoco tiene inconveniente en jugar a la espalda. Marc Mateu y Fidalgo permutan mucho y es un equipo que a lo mejor por los partidos que ha hecho podría tener más puntos. Espero al mejor Castellón, un rival fuerte y organizado, sin miedo de salir a jugar con sus centrales y dando profundidad con los carrileros.

¿Se ha ganado el puesto Corpas con su triplete?

Corpas es un ejemplo para sus compañeros porque sin jugar entrenaba top. Lo ha merecido y ha cogido con las dos manos su oportunidad. Así tiene que ser un profesional, entrenar a tope y enseñar lo que es cuando tiene la opción.

¿Se hace incómodo trabajar a diario con 30 futbolistas?

Al cerrar el mercado me preguntaron si me gustaba trabajar con 30 jugadores y diría que no, pero hay que entender que vivimos momentos únicos y distintos por la COVID. Por esa razón el club tuvo esta decisión, que se entiende y es defendible por si hubiera infectados.

¿Le alivia saber que tiene tanto fondo de armario?

Los problemas buenos del entrenador es que quienes jueguen menos creen problemas al enseñar que podemos contar con ellos. No se puede cambiar en cada partido aunque se juegue cada tres días a diez jugadores para evitar un bajón. Uno, dos o tres sí es posible.

Lugo y Fuenlabrada dijeron al perder con el Almería que habían sido sus peores partidos del curso, como restándole mérito al contrario...

Si los jugadores del Fuenlabrada no metieron intensidad es porque cuando llegaban a apretar el balón ya no estaba. Logramos que no fueran eficaces sus movimientos de presión. Aparte hicieron entradas de tarjetas y en mi opinión fue mérito nuestro.

¿Vio también mejoría a nivel defensivo?

Cuando se gana y pierde el mérito o problema es del equipo. La defensa estuvo más contundente, ganando más duelos y recuperando balones, pero también los que estaban delante hicieron para que el balón llegase menos veces a esa zona.

¿Es Morlanes un jugador llamado a jugar en cotas mayores y un lujo tenerlo en Segunda?

Morlanes es un futbolista con calidad como otros que tenemos que en su posición. Sabe lo que tiene que hacer para jugar en corto, buscar profundidad, lateralizar o buscar en largo. A veces el problema no es el nivel, sino la decisión, cómo deciden. Cualquier jugador puede hacer un pase en profundidad, pero hay que saber cuándo hacerlo y cuándo calmar. En ese sentido Morlanes es un jugador de mucho nivel.

Mirar la tabla ahora engaña mucho, al menos hasta que recuperen los dos partidos aplazados...

Tenemos dos partidos menos y si los ganamos no estaríamos tan lejos de lo que queremos, no es algo imposible de llegar, no es una montaña y hay que pensar partido a partido. Ahora toca Castellón y es lo que hay que mirar, de lo contrario aumenta la presión negativa.

¿Valora introducir alguna modificación en el once?

No hay motivos para hacer muchos cambios y si no hubiera este número de partidos en un espacio tan corto, no habría motivo. Si hago algún cambio es solo para manejar esa cuestión de jugar cada tres días y no esperar. No nos gusta cambiar si va bien, pero hay que manejarlo.