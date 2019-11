Guti: "El empate es justo, pero no ha sido una tarde feliz"

José María Gutiérrez, 'Guti', ha dado por bueno el punto ante el Zaragoza, que le deja un sabor agridulce en su estreno como técnico profesional: "Me he sentido cómodo. Desde que he llegado todos han hecho que las cosas sean cómodas para mí, desde el club, los jugadores y el cuerpo técnico que ya estaba. La pena es no haber podido ganar pese a tener el partido encarrilado. No ha sido una tarde feliz. Mi estreno ha sido igual que con el juvenil porque hay que competir para ganar. Me hubiera gustado ganar en casa, pero seguiremos creciendo como equipo para darle lo antes posible un buen resultado a la afición".

El nuevo técnico rojiblanco no dudaba en calificar como justa la igualada por los méritos contraídos por unos y otros y destacaba la actitud de los suyos: "Me quedo con la actitud de los jugadores, ha sido buena en una semana que no era fácil. El equipo venía de unos resultados no muy buenos y su actitud ha sido buena. Nos hacen el gol cuando Iván Martos se lesiona y no saben bien quién queda de central. Somos dos equipos buenos que no hemos podido sacar en el primer tiempo un resultado más claro y luego hemos sufrido tras su gol. El resultado es justo".

Guti: "En el segundo tiempo perdimos el control del balón"

En su análisis, el de Torrejón de Ardoz asumía que no pudieron mantener el control de balón como era su intención ante los de Víctor Fernández: "Hay dos partes diferentes. En la primera el equipo ha estado agresivo y ha jugado cuando ha podido, haciendo el gol. Eso debió darnos tranquilidad, pero no fue así y en el segundo tiempo perdimos el control de balón con sus posesiones largas".

A nivel particular, valoraba el esfuerzo realizado por Petrovic y Aguza para jugar los 90 minutos tras salir de sendas lesiones y el condicionamiento de realizar los cambios de Martos y Coric por lesión: "Petrovic y Aguza vienen de lesión y han ido de más a menos los dos. Teníamos que hacer otros cambios para darle otro aire al equipo y han tenido que jugar los 90 minutos. Estamos satisfechos y con ganas de que sigan creciendo. Tanto Martos como Coric me han pedido el cambio y tuvimos que hacer dos obligatorios, pero esto es el fútbol y tenemos que hacer lo posible para que salgan los mejores".