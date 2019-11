Hablan los capitanes Ruzzo y Callejón

PEDRO 'RUZZO'. Capitán del Poli Almería

"Ganar al Almería B sería el mejor regalo para nuestra afición"

–¿Cómo afronta esta semana el Poli Almería?–Con muchísimas ganas e ilusión. Para nosotros sería muy importante sumar los tres puntos ante la UD Almería B y vamos a aprovechar ese plus de motivación al ser un derbi para quedarnos con la victoria en este partido.

–Un partido como este, ante un oponente con el que existe una rivalidad histórica, hará que el ambiente estos días sea distinto en el vestuario, que sea más especial...–Supongo que habrá un ambiente de más concentración, pero no dejan de ser tres puntos más y nosotros tenemos que salir a ganarlos, ya sea contra el Almería B o ante otro rival, aunque no cabe duda de que tendremos un extra de motivación al ser un derbi.

–Atendiendo a la tabla clasificatoria, el filial de la UDA llega a esta cita como favorito. ¿Hay que hacerle mucho caso a los datos de cara a estos derbis?–Está claro que si miramos la clasificación ellos están mucho mejor, pero estos partidos suelen ser distintos, hay una motivación superior sobre el terreno de juego y puede pasar cualquier cosa.

–Lo que está claro es que el Poli llega muy necesitado de puntos...–Sí, como ya dije antes a nosotros lo que único que nos importa es sumar estos tres puntos, usar esa motivación extra que te brinda un derbi para lograrlos y poder dar un paso para alejarnos de esa zona baja en la que estamos ahora mismo.

"Tras el 5-0 de Motril estábamos hundidos y varios aficionados entraron a nuestro vestuario para levantarnos el ánimo de cara a este derbi"

–Es extraño que un derbi entre capitalinos tenga que jugarse en Viator. ¿Qué opina de esto?–Son cosas que se nos escapan, los jugadores no podemos opinar. Es la situación que tenemos, porque al Poli le dan ninguna ayuda, y tenemos que adaptarnos a ello, pero claro que es raro que un derbi capitalino no se pueda jugar en la capital.

–Se juegue donde se juegue, el Poli nunca camina solo. ¿Es la afición rojiblanca su mejor baza?–Esto no lo sabe nadie, pero cuando perdimos 5-0 el domingo en Motril, los seguidores que viajaron a vernos se metieron en el vestuario para animarnos, porque estábamos hundidos y sabían que necesitábamos su apoyo para afrontar de una forma mejor este derbi. Eso no pasa en otros clubes. Les debemos una alegría a nuestra gente y el mejor regalo de esta temporada que no está siendo muy buena sería ganarle al Almería B.

–¿Qué nos puede decir del rival?–Como todos los equipos de arriba, les gusta tocar el balón, será un rival que tratará de tener la posesión del esférico.

FRANCISCO CALLEJÓN. Capitán de la UDA B

"Trataremos de mantener nuestra inercia positiva"

–¿Cómo encara la UD Almería B la contienda entre almerienses del próximo fin de semana?–Con mucha ilusión, pero no deja de ser un partido más, como cualquier otro, donde hay los mismos puntos en juego. Yo que soy de aquí sí que lo siento más y siempre tienes muchas ganas de ganar un derbi.

–¿Se respira un ambiente distinto en estos días previos a la cita?–Se nota que tienes ganas de que llegue el partido, porque estos derbis siempre gusta ganarlos y si pierdes es verdad que afecta algo más que si caes derrotado ante cualquier otro rival.

–Claramente, mirando la tabla, llegan con la etiqueta de favoritos ante el Poli Almería...–Sí, esta claro que por números sí, llevamos una racha muy buena desde que llegó el nuevo entrenador y tenemos a nuestro delantero Rubén Enri, que acumula ya 19 goles, en plena forma. Queremos seguir aprovechando esta inercia positiva.

–Llegarán a Viator en plena racha y rozando los puestos de 'play off'...–Llevamos varias semanas esperando a que pinchen los equipos de arriba para poder entrar ya en posiciones de promoción. Esperemos que pueda ser esta semana que hay enfrentamientos entre los primeros clasificados.

–¿Es el objetivo?–Ya sí. Sabemos que tenemos equipo para estar arriba, para estar entre los cuatro primeros, y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para tratar de conseguirlo.

"Sabemos que tenemos equipo para estar en ‘play off ‘ y esperamos poder entrar ya entre los cuatro primeros este fin de semana"

–En Viator se citarán dos clubes históricos, capitalinos, rojiblancos, pero también muy distintos en lo que a gestión se refiere. El Poli es de socios gestores, la UDA ahora de un jeque. ¿Suena como un David contra Goliat?–Al final la dinámica ha cambiado mucho desde la llegada del jeque y eso se nota también sobre el terreno de juego. Somos dos clubes distintos, pero ambos llegamos con la misma ilusión de poder ganar este derbi.

–¿Qué nos puede decir del Poli?–Es un equipo conocido, tengo varios amigos jugando allí, y sé que estarán muy metidos en este partido. Nos van a poner las cosas muy complicadas, pero nosotros vamos a Viator con la confianza que nos dan los buenos números que estamos haciendo gracias al trabajo realizado.

–¿Algún mensaje para los seguidores de la UDA?–Les animo a que vengan a apoyarnos, un derbi siempre es un partido bonito y nos servirían de mucha ayuda.