Emotivo vídeo de ánimo para Hinojo, que sufre una rotura de LCA

Por si el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus fuese ya poco duro para técnicos y futbolístas del equipo femenino de la Unión Deportiva Almería, el entrenador del conjunto rojiblanco, Carlos Hinojo sufrió hace unos días una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que se produjo durante una sesión de entrenamiento que el plantel del Grupo IV de la Primera Nacional Femenina estaba realizando por videoconferencia.

Rocío López "Es la tercera vez que te pasa y es una lesión jodida, pero estoy segura que de peores has salido y saldrás. Igual que tú has estado para nosotras toda la temporada ahora nos toca a nosotras estar para ti. Somos un equipo para lo bueno y para lo malo".

"No me acuerdo bien si fue en un cambio de dirección o en un giro, pero el pie y la rodilla se quedaron clavados en el suelo; toca afrontar esto, que ya lo he pasado en dos situaciones anteriores", declaraba el preparador almeriense en la noticia que hizo el club este lunes en su página oficial. En la misma se recalcaban las numerosas muestras de apoyo que está recibiendo Hinojo, destacando el vídeo que han confeccionado desde la Fundación UDA y en el que jugadoras, compañeros de su cuerpo técnico y directivos le han mostrado su máximo apoyo con mensajes de ánimo y fuerza.

Carlos Hinojo, que no es la primera vez que sufre este tipo de lesión, prefiere afrontar esta situación con positivismo y afirma que que se trata de "una piedra en el camino" que debe superar. Como no podía ser de otra forma, el joven entrenador rojiblanco mostró su agradecimiento "por el apoyo de mis jugadoras, los técnicos y la directiva".