De la Hoz: "Los partidos serán más abiertos por la fatiga"

¿Qué tal ha ido la primera jornada de entrenamientos en grupos reducidos?

"Hoy hemos disfrutado mucho más porque entrenar solo está bien, pero no deja de ser un coñazo, así que hoy hemos podido disfrutar y tener un poco más de contacto con los compañeros, que hacía mucho tiempo que no veía a algunos porque no coincidíamos en la Ciudad Deportiva o en el Estadio. Ha sido un día de reencuentros. Estamos ilusionados porque vemos que vamos avanzando. La semana pasada también iba con ganas porque el simple hecho de salir de casa y despejarte, aunque sólo coincidas con tres compañeros, es algo positivo al poderte comunicar. Ahora sí que hay más ganas e ilusión".

Ya han revivido los primeros piques en los rondos con balón...

"Esta tarde prefiero quedarme en casa porque toca faena física [risas]. A nadie le gusta quedarse dentro del rondo y sufrir. Siempre hay piques con el 'vas tú', 'ha salido fuera' o 'la ha tocado el otro'. Es la vida del fútbol, la chicha que tenemos ahí, entrenándonos para picar a uno u otro".

¿Cómo va a ser eso de reducir el contacto durante un partido?

"En el campo nunca he rehuido del contacto, así que tampoco lo voy a hacer ahora. Al final tenemos unos controles, sabemos que todos estamos bien y había ganas de tener ese pequeño contacto con los compañeros. No vamos a dejar de meter la pierna pensando en eso. Una vez que estás entrenando te centras y si hay que robar el balón, sólo estás pensando en robarlo".

¿Ve lógico que los goles no puedan celebrarse con los compañeros?

"Es una pena que en los goles apenas te puedas juntar para celebrarlo. Si durante el partido hay contacto, en la celebración debería permitirse celebrarlo en piña. En el vestuario estás prácticamente uno junto al otro. Si estamos compartiendo mucho, ¿por qué no compartir una alegría?".

¿De qué manera ve este nuevo fútbol que se avecina?

"Los partidos van a ser más abiertos, además de por las ganas de ganar, por la fatiga en los últimos minutos. Normalmente en un partido a partir del 80' hay un poco de revuelo, pues aquí la fatiga empezará antes y los partidos serán más abiertos".