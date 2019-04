El Huércal-Overa vuelve a tener cierto margen de error

Aunque no puede relajarse lo más mínimo, ya que aún no ha confirmado su objetivo de forma matemática, lo cierto es que el Huércal-Overa CF va por el buen camino hacia la obtención de la permanencia en el Grupo XIII de la Tercera División. Dos victorias consecutivas en las últimas jornadas han llevado al conjunto huercalense a pasar de estar a solamente dos puntos del abismo del descenso a alejarse ya de dichas posiciones a un total de cinco, cuando quedarían aún por disputarse quince puntos en la presente campaña. Sin duda, los almerienses aún no han podido eludir por completo el peligro, pero están demostrando que saben hacer sus deberes y cada vez están más cerca de conseguir su meta, que no es otra que la de estar en esta competición la próxima temporada.

Tras remontar e imponerse por 4-1 a La Unión, el conjunto de El Hornillo ya prepara a conciencia su próximo compromiso liguero, el que le llevará a casa del gallito Lorca FC, tercer clasificado. Durísimo envite para un cuadro huercalense que, por suerte, ha ganado cierto margen de error para la recta final liguera, ya que de tropezar en tierras lorquinas, que no es lo que se tiene en mente en el vestuario rojillo, se mantendría una semana más como mínimo fuera de las plazas de descenso.

En las últimas cuatro jornadas, los almerienses tendrían que verse las caras con oponentes que, en principio, ya se estarían jugando poco. UCAM Murcia B, Minerva, Los Garres y Ciudad de Murcia serían los rivales de los huercalenses tras el encuentro de este fin de semana en el feudo del Lorca FC.