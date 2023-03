A ISE le sale cruz en su visita al Unicaja (57-53)

Las malagueñas plantearon de entrada una sólida defensa que generaba muchos problemas a Ingenia Solar Energy Costa de Almería. Sin embargo, una buena circulación de balón permitía a las rojillas cobrar ventaja en el luminoso al ecuador del cuarto (8-9). Las ayudas de Unicaja empezaban a funcionar y el encuentro seguía igualado, con intercambio de canastas y alternancias en el marcador, aunque al final, un triple de Ruiz posibilitaba que las cajistas terminaran el primer cuarto por delante (16-11).

Dos buenas acciones de Fatou Fillor al inicio del segundo periodo obligó a Alex Gómez a pedir un tiempo muerto para parar la racha local y reajustar el ataque de las suyas (20-11). Intentaban las rojillas recuperar el control y lo conseguían, aumentando la velocidad de su juego y, sobre todo, gracias al acierto desde más allá de la línea de 6,75. Así, un triple de María Cueto y dos de Alicia González permitían a las visitantes darle la vuelta al luminoso y volver a colocarse por delante tras muchos minutos (22-24). Un tiro libre anotado de Ortega dejaba todo por decidir al descanso (23-24).

La dinámica del partido no cambiaba tras el paso por vestuarios. El encuentro estaba muy igualado y Unicaja no perdía comba. Las idas y venidas eran una constante, hasta que Muadi colocaba de nuevo por delante a las rojillas (34-37). Buscaban bien los balones interiores ISE Costa de Almería sobre Muadi y las ayudas sobre ella le rentaban a las rojillas, en un bonito intercambio de golpes con Marta Ortega actuando de estilete en un lado y, principalmente, María Cueto en el otro. No acertó en la última acción del cuarto Elena Moreno y el duelo se fue al último receso con 42-41.

El partido continuaba con dos entramados defensivos muy trabajados por ambos equipos, máxima igualdad en el marcador y un bonito duelo de Clara Vieitas frente a Mariana Muadi. Hasta que dos triples de las cajistas forzaban un tiempo muerto de Álex Gómez, que parecía más una fórmula para buscar un respiro (52-47). Tras la intensidad metida durante lo que llevábamos de choque, llegaban en ambos lados de la cancha los errores no forzados, en pases y malos tiros bajo el aro. El tiempo pasaba y el marcador apenas se movía hasta que Muadi metía a su equipo dentro del encuentro poniendo el 54-51 a menos de un minuto, perdiendo las rojillas la oportunidad de acercarse más con un balón perdido en contraataque 2 contra 1. Tiempo muerto local a 24 segundos para intentar igualar el basket average de la ida y triple rápido, con algo de fortuna, de Carmen Ruiz. Responde María Cueto desde el tiro libre y el último lanzamiento de Ruiz no encuentra el aro, finalizando el choque con 57-53 para las locales.