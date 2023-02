Iraola: "El Almería es muy vertical y valiente"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este domingo que su equipo va "relativamente bien" en la clasificación y aseguró que como no cree en los grandes discursos el objetivo sigue siendo la permanencia, sin mirar más allá, y "las notas se pondrán a final de temporada". El Rayo afronta el partido de esta jornada contra el Almería sabiendo que una victoria le permitiría situarse quinto de la clasificación en puestos europeos. "No creo ni en los grandes discursos ni en los objetivos que al mes se cambian porque hay menos puntos. Hay que poner medios para ganar partidos. Al final nos pondrá la temporada en el sitio que merezcamos. Vamos relativamente bien, pero las notas, a final de temporada", dijo Iraola en conferencia de prensa.

El Almería es, junto con el Elche, el colista, el único equipo de la categoría que aún no ha ganado este curso como visitante, una circunstancia de la que no se fía. "Llegan en buen momento. Es un equipo que está jugando con más confianza, es muy vertical, llega con mucha gente al área y lo veo valiente. Defensivamente están muy bien y nos harán daño. Además, tienen a Luis Suárez, que es un jugador de mucho nivel. En general es un equipo que nos va a exigir, pero en esos escenarios donde el equipo contrario ataca hemos encontrado nuestra mejor versión", confesó.

"Tenemos que tener cuidado con el balón parado porque han hecho muchos goles de córner. Buscan los errores groseros, de concentración, e intentaremos que no se nos vaya el partido por ahí", comentó el técnico vasco, con ganas de volver a jugar en Vallecas ante su afición. "Cuando jugamos en casa tenemos un plus y están llegando los resultados. El ímpetu con el que salimos en casa de querer hacer de más nos puede venir en contra y eso lo tenemos que cuidar. Tenemos que hacer un partido maduro, saber que dura noventa minutos, y no cometer errores", manifestó. "Llevamos una temporada muy buena en casa y mañana tenemos que saber que la línea defensiva tiene que estar acertada y debe estar atenta a las vigilancias. No podemos conceder goles por errores de querer ir demasiado pronto a por el partido. El equipo tiene que ir creciendo en esa madurez de llevar los partidos a nuestro terreno", apuntó.

Iraola habló sobre el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que vio frustrado su fichaje por el Olympique de Lyon en el último momento del mercado de invierno. "La idea era no perder a jugadores que suelen iniciar los partidos y a partir de ahí respetar la voluntad de jugadores que no están contentos con su rol pudieran salir. De Pathé se presentó una opción muy buena y no se pudo concretar a tiempo. Ha necesitado unos días para enfocarse de nuevo, pero no me genera ninguna duda su compromiso. No nos ha dado ningún problema y si está bien irá en la convocatoria", señaló. Por último, Iraola también expresó su opinión sobre el lateral izquierdo Fran García, que regresará al Real Madrid en verano. "El Real Madrid consideraba que a Fran le venía bien seguir aquí, que seguiría mejorando, y creo que es la razón principal para seguir hasta verano. Me preocupa es que nos siga dando buen rendimiento y siga mejorando por el bien nuestro", concluyó.