Isa Camacho, nueva incorporación para el Almería femenino

Isabel Camacho, media punta de 31 años de edad, procedente del Atlético de Benahadux, se une al nuevo equipo femenino de la UD Almería, por el que se siente ilusionada. La jugadora ha expresado su alegría por pertenecer al a la entidad rojiblanca: “Poder formar parte de la UD Almería femenino ha sido una gran sorpresa. Mi padre me llevaba de pequeña a ver los partidos del Almería y ha sido mi equipo desde que tengo uso de razón, así que no puedo estar más ilusionada de pertenecer a este nuevo proyecto del que estoy segura que traerá muchas alegrías”.

La centrocampista confía plenamente en sus compañeras y espera aportar cosas positivas. “No tengo ninguna duda que el grupo que se está formando va a estar lleno de humildad tanto para saber perder como para saber ganar, que se trabajará en equipo y que no faltará juego limpio para hacerlo todo más bonito”, ha confesado.

Isa es de Retamar y desde muy pequeña ha jugado a fútbol. “Empecé con los niños en el colegio, pero sobretodo pasaba las horas muertas en la calle donde los partidos no tenían fin”. Cuando tuvo la edad para poder entrenar en algún equipo, en Almería no había ninguno femenino, aunque, seguidamente, tal como ha explicado, empezaron a formarse equipos de fútbol sala femeninos en la ciudad. A Isa no le acababa de convencer la idea, “no me animé hasta que me enteré que ya había liga de fútbol 7 senior femenino, hace ya casi cinco años”, afirmaba. “Decidí probar en el club A.D. Huércal en mi primer año”, añadía.

La siguiente temporada, Isa Camacho fichó con el Atlético de Benahadux. “Rafa Leal, que en ese momento era el entrenador, se puso en contacto conmigo para que me uniera a su equipo, en el que he estado tres años”, comentaba. “El At. Benahadux ha sido como una familia, es lo que me llevo de allí y lo que realmente hace que merezca la pena el fútbol”, confesaba Camacho. “Al llegar me encontré a grandísimas personas con un compañerismo enorme que hicieron que me sintiera rápidamente una más”, proseguía. Destacar que la de Retamar ganó la Copa Almería con este equipo de Benahadux y quedó como pichichi del torneo.

Isa Camacho combina su vida profesional con los estudios y el deporte. “Trabajo en una empresa familiar con la que tenemos varios comercios de alimentación en Almería y, al mismo tiempo, estudio el Grado de Ingeniería Informática, mi otra pasión”, explicaba, y añadía que el fútbol no es sólo deporte: “toda mi vida está llena de fútbol, es parte de mí.”