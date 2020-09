Jonathan Aguilera gana la categoría senior de la XXXVI Subida Internacional Granada-Pico Veleta

Con un tiempo de 04:12:12, el corredor ejidense del CD Unión Atletas Almería llegó a liderar muchos de los 50 kilómetros de esta prueba que alcanza casi 3.400 metros de altitud, considerada una de las subidas más exigentes del mundo.

En este verano tan distinto a los demás, el mundo del deporte intenta recuperar la normalidad dentro de lo posible, habiendo algunas disciplinas que, dada su naturaleza, han tenido el privilegio de ver reactivados sus eventos como es el caso del atletismo, celebrándose el pasado domingo 6 de septiembre la trigésimo sexta edición de la Subida Internacional Granada-Pico Veleta, también llamada Sierra Nevada International Mountain Race.

Dicha prueba está considerada por los mejores especialistas del ultrafondo mundial como una de las subidas más dura del planeta, transcurriendo por la ruta de asfalto más alta de Europa y con un recorrido de 50 kilómetros que se inicia en la ciudad de Granada, a 640 metros sobre el nivel del mar, llegando a la cima del Pico Veleta que, con sus 3.398 metros, es el tercero más elevado de la Península Ibérica y el cuarto de España, solo por detrás del Teide (Canarias), el Mulhacén (también en Sierra Nevada) y el Aneto (Pirineos).

Para la conquista de este coloso, tomaron parte más de 500 corredores y entre ellos estuvo Jonathan Aguilera Bonilla, miembro del CD Unión Atletas Almería, quien portando el dorsal número 8 consiguió cuajar una magnífica actuación y terminó en el séptimo puesto de la clasificación general, siendo además primero en la categoría sénior masculina al firmar un tiempo de cuatro horas, 12 minutos y 12 segundos (04:12:12), obteniendo una media por kilómetro de cinco minutos, dos segundos y seis centésimas (05:02:06).

De la ciudad al cielo

La importante cita, organizada por el CA Maracena, comenzó en el céntrico Paseo del Salón de la capital nazarí, donde confluyen los ríos Genil y Darro, con dirección al Parque Nacional a través del Paseo de la Bomba y la Carretera de la Sierra, saliendo del tramo urbano para transitar por la Carretera GR-420, atravesando la barriada de Lancha del Genil y el municipio de Cenes de la Vega, empalmando con la GR-4026 a su paso por Los Pinillos y seguidamente Pinos Genil.

Bordeando la Presa del Río Genil, los participantes desembocaron en la Carretera A-395 cerca de Canales, pedanía de Güéjar Sierra, ya en plena zona montañosa y en todo momento rumbo al sureste (Término Municipal de Monachil), estableciéndose la meta volante a 23 kilómetros, justo antes de tomar la Carretera GR-4025 que se une de nuevo a la A-395 (Carretera Hoya de la Mora).

Algunos de los picos que aún esperaban en el camino fueron Dornajo (2.000 metros) y Sabinillas (2.213), mientras que después de los alrededores de la urbanización Pradollano llegaron Peñones de San Francisco (2.372), Mojón del Trigo (2.609) y Borreguiles (2.858). El atleta profesional británico Lee James Grantham reeditó el título que ganó en 2018, haciendo un tiempo de 03:49:43; Ignacio Morón González, del CD Olimpo de Granada, fue el subcampeón con 03:51:23; y la tercera posición la acaparó Jesús González Maldonado, del sevillano CD Laurus Triatlón Airesport, con 03:58:53.

Lesión inoportuna

De cara a hacer frente al medio centenar de kilómetros, que se dice pronto, de la XXXVI Subida Granada-Pico Veleta, el ejidense ha estado prácticamente todo el verano preparándose a pesar de sufrir un esguince, el cual, le hizo entrenar con molestias durante tres semanas. El deportista ha relatado que “estuve a punto de hacer historia, en el kilómetro 4 o 5 me escapé”, explicando que “la carrera salió escalonada, con dos corredores cada 10 segundos, y pillé al ‘recordman’ de la prueba (Grantham)”.

Sin embargo, cuando había rebasado el ecuador del trayecto, empezó a sentir “calambres y un dolor muy fuerte en la rodilla derecha, se me montaron los abductores y me pillaron por culpa de los dolores musculares, no podía alargar zancada… es muy dura la carrera”, lamentando que “iba a ritmo de récord de la prueba” con algunos minutos de ventaja sobre sus perseguidores.

Pese a ello, “estoy muy contento porque es un pedazo de marca, creo que nadie de Almería ha hecho esa marca y ese puestazo”, algo que incluso le permitió ir por delante del subcampeón de España de 100 kilómetros absolutos y cuatro veces campeón nacional en categoría máster, José Antonio Castilla, del CA Atracón de Loja, quien alcanzó a Jonathan “a tres kilómetros de coronar la subida”.

El almeriense ha revelado que “los últimos 15 kilómetros fueron un sufrimiento increíble, porque me dije que ya no iba a retirarme, tenía que acabar como fuera”, sobre todo, teniendo en cuenta que se trataba de su estreno en el ultrafondo, y en alta montaña para mayor dificultad, aunque “he dado la cara ante gente que está aclimatada a entrenar en altitud”, poniendo como ejemplo a Morón, campeón del Ultra Trail Sierra Nevada y que suele ocupar un lugar en el podio de los Campeonatos de España Snow Running y en la propia subida al Veleta.