Una llamada, unos minutos de conversación intentando aguantar la cabeza fría y al colgar darse cuenta de que los pies se han despegado del suelo. Vuela desde hace un par de semanas Jorge Soriano, fisioterapeuta de Unicaja Costa de Almería, que ahora lo será también de los Red Lynxes en un periodo clave para España. Además, ‘juega en casa’ el primer partido, puesto que espera en su ciudad la llegada de los internacionales para ser uno más de ellos, para ser internacional: “Siempre cuando juegas de pequeño te fijas en los mejores, y yo lo hacía en mi equipo, en el Unicaja de Manolo, Cosme, Charly…, pero también en la Selección, y soñaba con defender algún día esa camiseta”. No lo hará como jugador, sino como fisioterapeuta, cuando ha encauzado laboralmente una vida que sigue y seguirá ligada al voleibol.

Ese cambio de rol no le resta emoción a ser reclamado por su país, “para mí va a ser igual o más emocionante estar con los Red Lynxes y a la misma vez un motivo de responsabilidad ante los objetivos que se vienen por delante”, reconoce. España iniciará su camino a la competición internacional en Almería, “me gusta bastante al estar en casa, conocer la instalación y tener más confianza al principio”, asegura un Soriano que, pasados los días, todavía sigue sin poder definir muy bien todo lo que siente por la ocasión presentada: “Es un orgullo difícil de explicar con palabras, pero tremendo, el poder defender los colores de tu país en un Europeo contra las mejores selecciones y los mejores jugadores del continente”.

Como no, el resumen es el de “muchas ganas e ilusión por hacerlo lo mejor posible” en un entorno que no le va a resultar extraño dada su experiencia y su relación con los integrantes del combinado nacional: “Conozco a muchos jugadores convocados en este periodo, algunos de ellos con una excelente relación personal, pero lo más importante es que todos son magníficos jugadores, muy profesionales, con los que he compartido vestuario en Almería, o a los que me he enfrentado”. En parte, puede ser una ventaja “por la confianza con ellos a la hora de trabajar y de sacar el máximo rendimiento a las terapias, y que ellos estén al cien por cien en todo momento, que es lo más importante y por lo que todos vamos a trabajar muy duro un mes y medio”.

El Palacio de los Juegos Mediterráneos y el Hotel Avenida harán de cuartel general para la Selección Española en el inicio de la preparación para el Europeo, llegando a Almería este domingo y poniendo como inicio de entrenamientos el lunes. Aquí les aguarda Jorge Soriano para formar equipo con Maldonado, Miguel Rivera, Albert Iricíbar, Manuela González y David Sánchez. Además, durante su estancia también se sumará al cuerpo técnico José García, médico de Unicaja Costa de Almería, con Alberto García, ambos sumando a la labor de la citada Manuela González como la responsable de ese apartado tan importante, sobre todo en tiempos de COVID-19.

El fisioterapeuta almeriense se muestra muy ambicioso en cuanto a los objetivos de todos, “conseguir la clasificación más alta que podamos, luchando desde el primer partido hasta el último para ganar todo lo posible”, y los suyos, “que los jugadores estén al cien por cien de rendimiento y de salud, básico para luego dejarse la piel en la pista como estoy seguro que van a hacer”. Esta experiencia le conducirá, no le cabe la menor duda, “a crecer, aprender del cuerpo técnico, tener una vivencia enriquecedora e intercambiar maneras de trabajar para aumentar el rendimiento del equipo”. Y cuando suene el himno por primera vez… “imagino que me acordaré de mi familia, de mi entorno y sobre todo del trabajo, sacrificio y lucha diaria para poder llegar a la selección y para cumplir mis objetivos profesionales”.

A su familia fue a la primera que llamó tras hablar con Maldonado: “Con mis padres, mi hermana y los compañeros de trabajo, que son quienes diariamente están al pie del cañón conmigo, y después mis amigos más cercanos, los cuales me apoyan en toda mi carrera profesional”. Eso se produjo un rato después de la charla, cuando los pies se pusieron de nuevo a pisar el suelo: “Me llama Áxel Mondi y me comenta que Ricardo estaba buscando un fisioterapeuta en este período con la Selección y que había preguntado por el de Unicaja; al día siguiente ya hablé con él y todo fue muy fluido, una conversación bastante agradable, y lo primero que pensé fue que se estaba cumpliendo un sueño, que hay trenes que pasan solo una vez en la vida, y hay que subirse si quieres seguir creciendo como profesional”.

Este nuevo capítulo para “aprender y seguir trabajando sin ponerte techo” va a ser de gran beneficio para sus pacientes en ‘Seis Manos’, a los que dejará, nunca mejor dicho, ‘en buenas manos’ durante este periodo: “Me han dado mucho cariño y todo su aliento, hasta el punto de me han traído regalos, libros, comida, detalles… para despedirse de mí y para decirme que están muy contentos por mí, y esos momentos son muy gratificantes, estando además tranquilo porque se van a quedar ‘en buenas manos, las de mis compañeros”. Tampoco se olvida de su club: “Me ha dado esta oportunidad de ir con España, aun llegando algo más tarde a incorporarme con el equipo para la pretemporada; en ningún momento han puesto ningún impedimento, así que les agradezco al presidente, al gerente, al entrenador y a la junta directiva la comprensión y ponerme las cosas tan fáciles".