Josep Betalú, sheriff de la segunda etapa

La segunda etapa de la Titan Desert ha llevado a los ciclistas a uno de los puntos neurálgicos de la prueba: el campamento. Ahí conviven todos los ciclistas sin diferencias entre ellos. Da igual que hayas ganado cinco Tours de Francia o que seas un simple aficionado y esta carrera sea la aventura de tu vida.

Tras 65 kilómetros y 1.800 metros de desnivel cubiertos en 2 horas y 31 minutos, el rey del desierto, el ciclista que suma la victoria en las cuatro últimas ediciones de esta carrera, atestaba un duro golpe sobre la mesa llevándose la victoria y el liderato. Betalú es el Sheriff de este campamento de cine, ubicado en el oasis Mini Hollywood, y ha demostrado su condición de favorito que le puede llevar a lograr su quinto Óscar como mejor actor principal.

El corredor del equipo KH7 Logifrio mantuvo un duro pulso con el mundialista Sergio Mantecón, pero un pinchazo de éste cuando afrontaban la parte final de la etapa, le dejó sin opciones de disputar la victoria y el cántabro fue absorbido por el grupo de perseguidores, que entró en meta a un minuto y doce segundos. Nueve eran los integrantes: Jesús del Nero, el vencedor de la etapa de ayer, Guillem Muñoz, Oriol Colomé, Pau Marzà, Sergio Mantecón, Julen Zubero, Haimar Zubeldia y David Arroyo.

La clasificación de las chicas, por su parte, parece más que sentenciada. La ciclista del equipo Megamo, Clàudia Galicia, está un punto por encima del resto y lo demuestra etapa a etapa. Sí en la primera jornada sacaba cinco minutos a Ramona Gabriel, en esta segunda jornada la diferencia ha sido de casi seis minutos respecto a Sílvia Roura (KH7 Logifrio), mientras que Gabriel, la ciclista de Lapierre, ha perdido casi diez minutos.

El nivel de Clàudia es tan alto que hoy ha entrado en meta en menos de tres horas. Concretamente en 2h57’59, junto al mito del ciclismo profesional Sylvain Chavanel, ciclista ganador de etapas del Tour de Francia y quien cuenta con mas participaciones en la historia de la ronda gala, 18.

JOSEP BETALÚ

“Este año la Titan tiene una etapa menos, así que tenemos que gestionar las etapas lo mejor posible. Para mí era importante desde un principio coger un poco de diferencia. Ayer en la reunión de equipo les dije a todos que quería una carrera rápida que se pusieran fuertes a ver qué pasaba. Sabía que había un puerto y estaba a la espera de ver qué pasaría y aquí se bien quién tiene piernas y quién no. Hoy ganaba quién estuviera fuerte, no había estrategia"

"Iván Díaz me ha hecho un último relevo muy bueno y yo he continuado y me he podido ir con Sergio Mantecón. Nos hemos entendido bien, Sergio me merece mucho respeto, es un grandísimo corredor alguien que viene del top 10 de un campeonato del mundo, es algo para tener en cuenta. He visto que yo llevaba buenas piernas y he estado estudiándolo, pero ha pinchado, he mirado atrás por si lo esperaba y he visto que venía el grupo, así que he pensado que me quedaban 15 km a tope hasta llegar a meta y que no podía esperarle. Me he puesto a tope hasta la meta y he podido sacar un buen tiempo, pero queda mucha Titan y hay que estar atento porque puede pasar de todo"

CLAUDIA GALICIA

“Desde que empecé con el mountain bike y corrí mi primera Titan, allá en 2013, siempre le he tenido un cariño especial a esta carrera. En esta edición, por calendario he podido venir y aunque sea final de temporada, estoy muy contenta de haber venido aquí. En cuanto la etapa, estoy muy contenta. Sí es verdad que, al salir delante en los cajones, me superan ciclistas que van más rápido que yo y hago muchos kilómetros sola, pero al final siempre encuentro algunos chicos que tienen mi ritmo"

"Tengo una buena distancia en la general, pero en la Titan no te puedes relajar ni un instante. Una avería mecánica o un mal día pueden hacerte perder mucho tiempo Hay que ir etapa a etapa y seguir disfrutando esta carrera que la organización está llevando a cabo de una forma tan segura"