Juanito recuerda la fórmula mágica para ganarle al Real Madrid

Este periodista ha vivido eliminatorias del Mundial, Eurocopa, Champions o Europa Leagues, clásicos y derbis, y partidos que deciden permanencias y ascensos, pero no recuerda un ambiente como el de ese 2 de febrero de 2008. Superior incluso al del histórico 4-1 de la fase de ascenso a Segunda cinco años antes, en el que se construyó buena parte de los cimientos actuales y en el que también estuvo Ortiz, quien, en esos meses en los que el Almería buscaba regresar al fútbol profesional y David Bisbal se daba a conocer, vería seguramente una utopía imponerse por 2-0 al Real Madrid ante 21.300 espectadores.

Ese 2-0 se pone en valor viendo los antecedentes y lo sucedido posteriormente. El Real Madrid llegaba lanzado, con ocho victorias seguidas en liga y diez jornadas sin perder, si bien la dinámica del Almería no tenía nada que envidiarle, con tres triunfos seguidos, tres partidos sin encajar y cinco sin perder (la dinámica se fue a ocho encuentros invictos y 677' sin recoger Diego Alves un balón hasta que fue batido por Tchité). La de febrero de 2008 fue la única en la que el Almería ha ganado al Real Madrid, contándose los otros trece partidos por dos empates y once triunfos blancos (seguidos los siete últimos), con 44 goles para unos y 13 para otros. Uno de esos trece tantos lo anotó Juanito, pero, a diferencia del resto, el suyo sirvió para lograr un triunfo histórico. El malagueño rememora para Diario de Almería esa noche y da la fórmula para que este sábado se repita la gesta.

Tres lustros después, Juanito recuerda perfectamente las sensaciones de ese día: "La confianza en un equipo es fundamental. Nosotros jugábamos sin ninguna presión. Recuerdo un partido más difícil de lo que se vio desde fuera. Ellos hacían mucho daño con Raúl y Van Nistelrooy. Nosotros íbamos con muchísima confianza. Ganásemos o perdiésemos, le jugábamos de tú a tú a cualquier equipo. Nuestros laterales eran muy ofensivos, con Bruno y Mané. El medio del campo también ofensivo. Con el tiempo Felipe Melo se hizo más mediocentro defensivo, pero en el Almería era más ofensivo; con Soriano, y Corona, igual. Nunca nos daba la sensación de que un equipo había sido mejor que nosotros. Contra el Madrid sí sentí que con poco nos creaban mucho, sobre todo en los primeros minutos. Daba la sensación de que en cualquier momento podían hacer gol. Pero pegamos dos zarpazos y aun así recuerdo sufrir mucho. Fue más sufrido de lo que pareció, más que en otros partidos que no ganamos, el del Barcelona [2-2]. Contra el Valencia perdimos por 1-2, pero fuimos superiores, nos metió Morientes. Ante el Madrid sí sufrimos más. Tenían muy buen equipo. Guti te sacaba un pase, Raúl se movía bien, Van Nistelrooy te remataba todo…".

Juanito hace hincapié en que no fue la mejor actuación del conjunto de Unai Emery a pesar de que el Estadio de los Juegos Mediterráneos viviese una de sus noches más mágicas en una aureola indescriptible: "No fue nuestro mejor partido aunque se recuerda por el resultado, que engaña a todo lo demás. El primer gol viene tras un saque de falta rápido en el que ellos están despistados, yo también, pero me la encuentro y meto el interior sin saber dónde está la portería. Nosotros teníamos ese momento de confianza en el que todo sale de cara, en el que los remates son goles. Y cuando te metes abajo en la clasificación disparas y va al palo…"

Emery alineó a Diego Alves, Bruno, Carlos García, Pulido, Mané, Juanito, Melo, Juanma Ortiz (Soriano, 80'), Corona (Ortiz, 65'), Crusat y Negredo (Uche, 78')

El malagueño anotó antes del cuarto de hora tras recoger dentro del área de penalti un rechace en una falta lateral botada por Corona, mientras que Álvaro Negredo transformó justo antes del descanso una pena máxima que Míchel Salgado cometió sobre el propio delantero madrileño. Confianza, dejar la portería a cero, adelantarse y que el rival no tenga el día más acertado. Es la fórmula mágica para un Juanito que ese 2 de febrero de 2008 escribió su nombre con letras de oro en la historia del deporte almeriense: "Ahí conseguimos la permanencia. En la segunda vuelta cogimos la buena racha y nos metimos más arriba. El final de temporada fue tranquilo, hubo opciones de UEFA, pero tampoco teníamos equipo para eso".

Ese encuentro fue el primero en el que el mediocentro rascó puntos ante el Real Madrid a pesar de haberse medido ya ocho veces con las camisetas del Málaga, Alavés y Real Sociedad (posteriormente sacó dos empates más, uno de ellos, con el Almería). Y lo hizo en una temporada mágica en la que los resultados se acompañaron de un fútbol vistoso: "Fue un año bonito. Se llenaba el campo después de tanto tiempo sin fútbol en Primera. No sufrimos prácticamente en toda la temporada y el equipo jugaba bien con Emery. Venía de hacer un fútbol espectacular en Segunda. Y teníamos a un Negredo que te hacía goles de cualquier lado. Era un equipo muy bonito de ver. En ese partido encima teníamos la dinámica a favor. Ganamos más por la dinámica que por lo que hicimos. Para que los equipos de abajo ganen al Madrid, hay que estar muy bien y que ellos no estén acertados. Al final es muy difícil que ese tipo de jugadores no creen peligro".

Juanito le quita importancia a que el Almería sólo haya vencido una vez al Madrid entre los catorce partidos entre ambos (18 contando a la Agrupación Deportiva): "Es lo normal. No le pasa sólo al Almería. Yo lo he vivido con la Real, el Málaga, el Almería más veces… Al Barcelona le gané 5-1 [diciembre de 2003 si bien no entró en la convocatoria], pero sólo una vez. Yo no sé si le he ganado más al Madrid [ni una más]. Ganarles a esos equipos depende de muchos factores, no sólo de ti. Encima sacaban unos 100 puntos. Era prácticamente imposible. Necesitas suerte, hacer las cosas muy bien y que ese día ellos no estén acertados. Depende casi más de ellos que de ti".

Schuster salió en esa jornada 22 con Casillas, Salgado, Cannavaro, Ramos, Torres, Diarra, Sneijder, Robinho, Raúl, Guti y Van Nistelrooy; Higuaín, Baptista y Balboa salieron después

Cuestionado sobre la importancia de adelantarse en este tipo de partidos, recalca que más que eso, es clave no encajar: "Adelantarse es fundamental para la confianza. Pero ante este tipo de equipos, tienes que no recibir e intentar hacer un gol a la contra o algo así. Encima el Madrid es muy camaleónico. El Barcelona te somete con la posesión, pero el Madrid es diferente. En el Bernabéu siempre he disfrutado porque te dejan el balón. Pero nunca he ganado". El ex del Almería se desenvuelve fuera del verde igual que dentro, analizando posibles escenarios y destacando las transiciones defensa-ataque y el físico que tiene el rival de la UDA este sábado: "Si ellos se ponen por delante, es muy difícil. Y con este Madrid, más aún con jugadores a la contra. Si van ganando, a la defensa del Almería, aunque tenga buenos defensores, le cuesta correr a la espalda con jugadores como Vinícius, Rodrygo o Bellingham, que son atletas para los espacios a la espalda. En esa época no eran tan físicos como ahora. En la época de Schuster no corrían tanto, con más problemas en las transiciones... Es fundamental no encajar. Mientras tengas la portería a cero… Ellos se pueden desesperar y tú salir a la contra. Vas ganando confianza en ver que no recibes. Para mí es más importante no meter que ponerse por delante. Porque si encima te adelantas muy pronto, ellos dan un paso adelante como locos y a ti te entra el miedo… No sabes si es mejor adelantarte en el 92' o en el minuto 1".

Buen momento para hincar el colmillo

Sin Benzema, Courtois ni Militao y sin la inercia que da una racha positiva, el Almería tiene la oportunidad para hincarle el diente al rey de Europa: "Nunca es buen momento para jugar ante esos equipos. Al final depende más de ellos que de ti. Tú puedes hacer tu trabajo y que ellos no tengan su día. A principio de temporada, con la sensación de que no se juegan tanto, lo puedes pillar más despistado. O en momentos que tienen o que vienen de un partido de Champions o tras selecciones. Ahí es mejor. Pero si te pillan en la penúltima jornada jugándose la vida, estás muerto. Nunca es buen momento, pero ahora no es el peor".

El Almería buscará este sábado la victoria con un ambiente parecido al de ese febrero de 2008, pistas de atletismo de por medio y con un aforo mayor que el de las últimas temporadas. Juanito, que vivió el Mediterráneo de las gradas supletorias de fondo cuando fue segundo de Soriano, da su opinión sobre la polémica surgida tras la reubicación de los aficionados de fondo: "No me gustan los campos con pistas de atletismo, pero en Almería me he asentido muy arropado. Más que la pista, es el número de gente que hay. En esos partidos el campo estaba lleno, además de las gradas supletorias. Notas el aliento de la gente. La situación te animaba a ser festivo: nos jugábamos poco al estar en una situación cómoda, con casi 30 años sin Primera División en la ciudad… El campo era una caldera. La afición estaba volcada. Luego ese ímpetu del primer año se fue perdiendo con la costumbre de jugar en Primera. Pero pasa en todos lados, en el Málaga igual. Tienes que comparar las poblaciones. Aquí hay 1.800.000 habitantes… Si hay poca gente, cuanto más cerca esté, mejor. Siempre me he sentido muy arropado en Almería, la gente aprieta. El club no se puede quejar de la afición, siempre ha respondido bien independientemente de dónde haya estado el equipo".

La comparación con el Málaga del jeque

El malagueño está informado desde la distancia sobre el segundo equipo en el que más tiempo ha militado, esperando que el entorno tenga paciencia en caso de que no se den resultados positivos: "El Almería está en proceso de construcción, con un entrenador nuevo. Se han ido jugadores y están viniendo otros. Presencié el amistoso ante el Málaga aunque hubiese poco que ver al ser de pretemporada, con el entrenador dando minutos y los jugadores con cargas. El Madrid no está tan en construcción. Ha cambiado de sistema, no está Benzema y parece que juega distinto, pero no ha cambiado tanto de futbolistas. Del once, ocho o nueve son los de la temporada pasada, llevan tres-cuatro años juntos. En el Almería todo es nuevo". Hace hincapié en esa paciencia y tranquilidad si vienen mal dadas: "Lo importante ahora es no descolgarse. La derrota del otro día escuece al ser un rival directo y en casa. Ganando al Rayo hubiese rebajado la presión ante el Madrid. Ahora si lo haces te ves en la jornada 3 con cero puntos, con lo que conlleva para el ánimo. Hay que tener tranquilidad, siendo conscientes de que se está en un proceso de construcción. Se debe confiar en entrenador y jugadores".

Juanito vivió los primeros pasos de Al-Thani desde dentro al formar parte de ese Málaga adquirido por el jeque catarí. Más allá de la inversión extranjera, no observa paralelismos con Turki Al-Sheikh: "La diferencia la veo sobre todo en el tiempo. Cuando vino el del Málaga, en la liga se podía hacer lo que quisiese comprando y vendiendo. No había un control financiero. Puso dinero y compró para llegar hasta Champions. El del Almería tiene muchos condicionantes porque aunque él quiera no puede poner más dinero. Es un error de LaLiga que al Almería le está condicionando. Le cuesta más llevar al equipo hacia arriba. Un año puede sonar la flauta, pero los presupuestos mandan y los que tienen más están arriba. El Málaga se metió en Champions teniendo el cuarto presupuesto mayor de la liga. Sólo veo el paralelismo entre ambos equipos más allá de tener una persona con dinero por detrás. Los casos son distintos, el Málaga tuvo más facilidades".