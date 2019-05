Kiu confía en las mínimas opciones de permanencia del CD El Ejido

No cabe duda de que el derbi de pasado mañana en Santo Domingo (18:00) es más que importante para todos los jugadores del Club Deportivo El Ejido, por lo muchísimo que se juegan, pero por otro lado tendrá un sabor especial para el coreano Kim Younggyu, más conocido como Kiu, por enfrentarse por primera vez al filial del club en el que más años ha militado desde que juega al balompié en tierras españolas.

"Estuve desde los quince años en la cantera de la UD Almería y llegué a debutar con el primer equipo. La siento como mi segunda casa", aseguraba esta semana el centrocampista de 24 años de edad, que reconocía además que "hemos caído en esta situación, estamos todos jodidos, pero ante el Almería B tenemos que darlo todo para sacar los puntos". Para el de Yeong Ju (Corea del Sur), lograr el objetivo de la permanencia "es muy complicado, pero no nos queda otra que sacar los tres puntos y esperar a los resultados que hagan otros equipos. Pero lo primero es que tenemos que ganar".

Ganar como visitante, única motivación de la UDA B Ya descendido desde hace dos jornadas y con casi ninguna opción de dar caza a la penúltima plaza, la única motivación que le queda a la Unión Deportiva Almería B es conseguir cerrar la temporada con alguna victoria a domicilio, ya que hasta el momento no suma ninguna lejos del Mediterráneo tras 18 encuentros disputados como foráneo. En Santo Domingo, los canteranos de Esteban Navarro tendrán su última oportunidad del presente curso para inaugurar su casillero de triunfos como visitantes.

Kiu, que se perdió las dos jornadas anteriores, recordaba que "me lesioné en el minuto 30 ante el Cartagena, en una jugada en la que iba a encarar a un contrario, pero me noté un pinchazo en el soleo. He estado do semanas fuera y este lunes ya pude reincorporarme con el grupo". Este domingo espera "estar al cien por cien con el grupo. Quiero entrenar bien y espero poder entrar para ayudar al equipo en todo lo que pueda".

"Está complicado, pero si existe una posibilidad para poder salvarnos no podemos dejarla pasar"

Confiesa que ve, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, "jodidos por la situación, pero nos quedan dos jornadas y vamos a darlo todo para ganarlas y ver qué pasa. Somos conscientes de que lo tenemos muy complicado, pero existe una posibilidad de poder salvarnos y no podemos dejarla pasar. Aprovechar las mínimas opciones. Tenemos que estar preparados. Estar hasta el final". Tres años después de salir de la disciplina rojiblanca, el coreano se mide por primera vez a un equipo de la UDA, en este caso a un filial en el que dice que conoce "a Batalla, a Callejón y algún canterano más".

Por último, el interior izquierdo, que llegó en el último mercado invernal al CD El Ejido, quiso pedir "perdón a la afición por no haber estado con el grupo por culpa de la lesión esta semanas anteriores. Ahora les pido el máximo apoyo posible en estas dos jornadas porque, al igual que el resto de mis compañeros, me voy a dejar la piel".