Listos para ganarse el puesto

La UD Almería presentó de forma oficial ante los medios a dos de sus refuerzos de este verano que ya trabajan bajo las órdenes de Esteban Navarro para preparar la próxima temporada del filial en su retorno a la categoría de bronce, una Segunda B en la que estarán el guardameta Guille Lara y el centrocampista Iu Ranera. Ibán Andrés, secretario técnico del club, comenzó la comparecencia de prensa repasando la trayectoria de ambos jugadores antes de iniciarse el turno de preguntas por parte de los periodistas que se dieron cita en la sala de prensa del Mediterráneo.

Sobre la posibilidad de ir convocado con el primer equipo en la apertura liguera, al estar sancionado René y tocado Batalla, Lara aseguraba que "es un tema que no está del todo claro. Para mí es algo positivo pero no es mi objetivo ir en la primera jornada con el primer equipo. Quiero empezar la liga con el filial de la mejor manera posible". Criado en las categorías inferiores del FC Barcelona antes de pasar por el Cádiz, Marbella, Atlético Malagueño y Valladolid Promesas, el cancerbero gaditano es consciente de la gran competencia que tendrá con Batalla y sabe que "el año pasado fue muy importante, sobre todo con ese gol que dio la vida al equipo. Me gusta que me lo pongan difícil, seguro que va a ser una competencia muy sana, nos tenemos que ayudar el uno al otro y al final jugará el que decida el mister".

Por su parte, el mediapunta de 23 años, que también pasó por las bases azulgranas, dijo sobre la extensa lista de equipos por los que ha pasado que "he ido cambiando, no sé si por fortuna o mala suerte no he tenido un sitio donde quedarme varios años y he ido buscándome la vida. Te van saliendo propuestas y tienes que decidirte". Sobre su curioso nombre, destacó que "es catalán, en castellano es Ivo, pero que vas a Cataluña y tampoco lo conocen". El de San Cugat, que tendrá que ganarse el puesto ante jugadores como Callejón, admite que "hay un gran equipo, mucha calidad. Me faltan ver a los jugadores que están con el primer equipo, pero cuanta más competencia haya mejor para el equipo".